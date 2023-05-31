الشطة حيلة عصابة لسرقة «التكاتك» من السائقين بالقليوبية

حيلة جديدة لجأ إليها 4 لصوص في محافظة القليوبية تخصصوا في سرقة مركبات «التوك توك» من السائقين والاعتداء عليهم من خلال استخدام «الشطة»، لتكرر وقائع السرقة بنفس الطريقة، حتى توصلت الأجهزة الأمنية إلى المتهمين وألقت القبض عليهم.

«الوطن» تستعرض تفاصيل القصة الكاملة لعصابة سرقة مركبات «التوك توك» من السائقين في محافظة القليوبية، حسب تحريات وتحقيقات كل من الأجهزة الأمنية والقضائية.

استخدام الشطة في سرقة التوك توك

كون 4 متهمين مقيمين في منطقة شبرا الخيمة التابعة لمحافظة القليوبية تشكيلًا عصابيًا لسرقة مركبات التوك توك من السائقين، واتفق الـ4 على حيلة جديدة من خلال استخدام «الشطة» وإلقائها على السائقين أثناء سيرهم بالتوك توك في الشوارع.

يبدأ تنفيذ الحيلة من خلال الاتفاق على ارتكاز شخصين من الأربعة في أحد الشوارع في أوقات متأخرة من اليوم، أو مناطق خاوية من الناس، والانتظار حتى مرور إحدى مركبات التوك توك في الشارع وإلقاء إحدهما «الشطة» في اتجاه وجه السائق، فيما يقوم آخر بدفع المجني عليه خارج التوك توك، ثم استقلاله والهروب به سريعاً من المكان حتى لا ينكشف أمرهما.

تكرار وقائع السرقة بنفس الأسلوب

وحسب اعترفات المتهمين خلال جلسة التحقيق التي أجريت معهم، فإنهم كرروا نفس الأسلوب في سرقة مركبات «التوك توك» أكثر من مرة، حتى استطاعت الأجهزة الأمنية التوصل إليهم والقبض على كافة أفراد التشكيل العصابي.

القبض على المتهمين

وأعلنت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء القبض على المتهمين بسرقة مركبات التوك توك، وتمت إحالة المتهمين إلى النيابة العامة، التي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع التحفظ على المركبات المضبوطة، كما أمرت المباحث بسرعة الانتهاء من تحرياتها حول الواقعة.

العقوبة القانونية

وحول العقوبة القانونية التي ينتظرها المتهمين بسرقة مركبات التوك توك في القليوبية، يقول المحامي رامي ربيع مقلد، إنهم يواجهون عقوبة تصل إلى الحبس، في حال عدم اقتران جريمة السرقة بظرف مشدد آخر، حسب المواد 317 و318 من قانون العقوبات.