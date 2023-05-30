تفاصيل سقوط عصابة سرقة رفات الموتى بالدقهلية.. «لو عاوز المرحوم ادفع نص مليون»

«لو عاوز المرحوم يرجع تاني مكانه جهز نصف مليون جنيه، ولو بلغت الحكومة مش هتشوفه مدى الحياة إحنا هنعرف، وانتظر تليفون علشان تعرف هنخد الفلوس فين وإزاي، وكلمة السر اللي بينا وبينك خمس خمسات».. رسالة غامضة على قبر مفتوح لابتزاز أبناء متوفى بسرقة رفاته، انتهت بصدور حكم على 3 أشخاص أمس بالحبس 3 سنوات من محكمة طلخا بمحافظة الدقهلية.

سرقة رفاة متوفى ومساومة أبنائه لسداد فدية

أخذ «وليد س.» هذه الرسالة من مجهولين، والتي عثر عليها على قبر والده المفتوح وقد اختفت رفاته، وتوجه إلى مركز شرطة طلخا، إلا أن 3 مجهولين بدأوا في مساومته على دفع فدية بمبلغ نصف مليون جنيه من أجل إعادة الرفاة إلي المقابر مرة أخرى، وإلا ألقوا بها في البحر، وذلك لعلمهم المسبق بأنهم من ميسوري الحال، وساوموا أبناء المتوفى في سداد المبلغ في مقابل إعادة الرفات.

القبض على 3 أشخاص سرقوا رفاة متوفى

وأعدت مباحث طلخا، خطة من أجل القبض على المتهمين والإيقاع بهم في قضية هي الأغرب من نوعها، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة كل من: «محمد س. أ.» و «راضي ف. ع.»، و«جمعة ع. ع.»، وبعرضهم على النيابة العامة أمرت بحبسهم ووجهت إليهم اتهامات بالابتزاز وانتهاك حرمة القبور.

إحالة المتهمين إلى محكمة طلخا

وأحالت نيابة طلخا المتهمين إلى المحكمة لأنهم في غضون شهر فبراير 2023 بدائرة مركز طلخا - محافظة الدقهلية، شرعوا في أخذ مبالغ مالية من المجني عليه «وليد س. ا.» وكان ذلك بالتهديد بأن طلبوا منه مبلغ مالي وقدره 500 ألف جنيها نظير إعادة جثمان والدة المتوفي الي رحمه مولاه «س. ا.» وذلك على النحو المبين بالتحقيقات في الجنحة رقم 2729 لسنة 2023 جنح مركز طلخا، لاتهامهم بالمواد رقم 1/45، و160/ثانيا، و326 من قانون العقوبات.

كما وجهت النيابة العامة لهم اتهام بأنهم انتهكوا حرمة القبور والجبانات وتدنيسها بأن قاموا بفتح مقبرة المتوفي الي رحمه مولاه «س. ا.» وأخذ رفاته ونقلوها من القبر.

محامي الأسرة: المتهمون ارتكبوا أغرب القضايا

وقال جمال رمضان مأمون، محامي أسرة المجني عليهم في القضية، إن المتهمين ارتكبوا أغرب القضايا، ولجأوا إلى حيلة غريبة من أجل الاستيلاء على أموال الضحايا، بأن توجهوا إلى قبر المتوفي إلي رحمة الله «س. ا.» والذي لم يمر على وفاته 14 شهراـ ولعلمهم أن أبناء المتوفي بررة به، ويزورنه أسبوعيا لجأوا إلى حيلة سرفة رفات المتوفي.

وأضاف مأمون، لـ «الوطن» إن المتهمين فتحوا القبر وسرقوا الرفات من داخل مقبرة العائلة بمقابر قرية بساط دائرة المركز وإخفائها مع ترك رسالة خطية مضمونها طلب مبلغ مالي مقابل إعادة الرفات، ثم ورغم عثور المجني عليه وأسرته على رفات المتوفى، وردهم اتصالات تطلب مبالغ مالية بداعي أن الرفات المعثور علية ليس الرفات الخاص به

وأشار إلى أن المحكمة عاقبت المتهمين في القضية بتهمتين، وهما الابتزاز وانتهاك حرمة القبور، ولذلك كان الحكم بالحبس لمدة 3 سنوات.