طارق عبدالعزيز يتعرض لوعكة صحية

تعرض الفنان طارق عبدالعزيز لوعكة صحية شديدة، دون الإفصاح عن تفاصيل حالته الصحية.

طارق عبد العزيز يتعرض لوعكة صحية

ونشر الفنان حمزة العيلي صورة الفنان طارق عبدالعزيز عبر حسابه الرسمي بموقع فيس بوك، وعلق قائلًا: «عرفت إنه تعبان شوية، لكن بأمر الله هطمئن عليه اليوم ويقوم بالسلامة إن شاء الله».

وأضاف العيلي: «حبيبي وصديقي الفنان المحترم الغالي الأصيل طارق عبدالعزيز، ربنا يشفيه ويعافيه ويشفي كل مريض يا رب، دعواتكم المخلصة لحبيبنا الطيب».

آخر أعمال الفنان طارق عبد العزيز

قد سبق وشارك الفنان طارق عبدالعزيز من خلال مسلسل «آخر دور» الذي قدمه عام 2022، وهو من بطولة دينا الشربيني، وجسد خلاله دور «كمال»، وقدم في العام ذاته مسلسل «اعمل ايه؟» بدور شوقي المحامي، مع الفنان خالد الصاوي.

ويشارك في فيلم «شريط 6» الذي يجرى إنتاجه حالياً، تدور الأحداث حول طبيب أمراض نفسية يحاول حل قضايا الشباب، ومن خلال مجموعة من القضايا في الجيل الجديد والأزمات التي يتعرضون لها في حياتهم اليومية، يكتشف أنَّ الأمر ليس بهذه السهولة، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد سلامة.