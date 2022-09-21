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طارق عبدالعزيز عن مسلسل «راجعين يا هوى»: لم أخذل أسامة أنور عكاشة

«عبدالعزيز»: سعيد بتنظيم مهرجان القاهرة للدراما.. ولدينا نقابة قوية

كتب:

شريف سليمان
10:24 م | الأربعاء 21 سبتمبر 2022
الفنان طارق عبدالعزيز والإعلامية سالي شاهين

الفنان طارق عبدالعزيز والإعلامية سالي شاهين

قال الفنان طارق عبدالعزيز، إنه سعيد بتنظيم مهرجان القاهرة للدراما، مؤكدًا: «نقابة المهن التمثيلية قوية جدا، والدكتور أشرف زكي وكل أعضاء المجلس عاملين مهرجان رائع، مش عارف أقولهم إيه».

وأضاف «عبدالعزيز» خلال لقاء مع الإعلامية سالي شاهين، على هامش حفل افتتاح مهرجان القاهرة للدراما: «هناك رعاية حقيقية للدراما المصرية من خلال نقابة المهن التمثيلية، وهذا رائع جدا».

وتابع: «في مسلسل راجعين يا هوى كنت حريصا على ألا أخذل أسامة أنور عكاشة، نتحدث عن أستاذ عظيم قدم دراما عظيمة، وكنت سعيدا بالتعاون معه في كناريا وشركاه، وكنت حريصا أيضا على ألا أخذل المخرج محمد سلامة ومؤلف العمل».

وأوضح، أن المشاركة في «مسلسل راجعين يا هوى» مسؤولية ضخمة: «كل الكاست كان موفقا في العمل، قدمنا شيئا مختلفا، وأتمنى أن تكون الأعمال المقبلة بنفس التفاصيل».

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