ضرب نار الحلقة 21.. طارق يهرب من ياسمين عبدالعزيز بعد إنقاذه

شهد مسلسل ضرب نار الحلقة 21 بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، الذي يعرض على قناة ON، بالتزامن مع عرضه على watch it، الكثير من الأحداث المهمة والمتسارعة بين أبطال العمل.

مسلسل ضرب نار الحلقة 21

أحداث مسلسل ضرب نار في الحلقة 21 شهدت ذهاب جابر الذي يؤدي شخصيته أحمد العوضي لمقابلة بعض الرجال الذين يرغبون في العمل معه، بعد نجاح عمليتي السلاح اللتين قام بهما، منهم جون الذي يقدم شخصيته طارق النهري، ويخبرونه أنهم يريدون منه أن يكون مكان رعد الذي قتله الحلقة الماضية.

وبعد أن أنقذت مهرة التي تقوم بدورها ياسمين عبد العزيز طارق الذي يقوم بدوره أحمد غزي من تجار المخدرات، ودفع الفلوس التي عليه، يهرب منها أثناء حديثها منه عن إمكانية علاجه، ويخبرها أن تنساه.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار الحلقة 21 على ON وON دراما

مسلسل ضرب نار بطولة أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز يعرض على قناة ON في تمام الساعة العاشرة مساءً، وسيعاد في تمام الساعة 1:45 صباحًا، و8:45 صباحًا، والقناة تُبث على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضًا عبر منصة WATCH IT.

فريق عمل مسلسل ضرب نار

مسلسل ضرب نار بطولة أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز وماجد المصري وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الإتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.