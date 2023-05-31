وزير البحث العلمي الأسبق: فكرة «الأعلى للتعليم» مُطبقة في الدول المتقدمة

قال الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، إن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب فكرة طيبة، ومعمول بها في العديد من دول العالم المتقدمة، مشيرا إلى أن التعليم يجب أن يكون له سياسة دولة، وتغير الوزراء مع تغير السياسات لا يحدث استقرارا في منظومة التعليم.

الوزراء المعنيون جزء من صناعة سياسة التعليم

وأضاف «الشيحي»، خلال لقاء ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، على هامش جلسات الحوار الوطني، أنه كان لا بد من التفكير في مكان أعلى يضع السياسة، وبالتالي الوزراء المعنيون هم جزء من صناعة هذه السياسة، وسيُطلب منهم تنفيذها.

وأشار إلى أن البعض يطالب بفصل واضعي الاستراتيجيات عن منفذيها، لكن لا نستطيع أن نغفل خبرات التعليم في مصر ورؤيتهم في المجالات التي يعملون بها في المجالات التي تحتاج إلى دعم أو تصحيح.

فكرة المجلس مقبولة وجيدة

ولفت إلى أن فكرة المجلس مقبولة وجيدة، وفكرة طرحها للحوار المجتمعي يتيح لسماع الآراء المختلفة من خبراء، فالمناقشة بمجلس النواب تكون الدائرة صغيرة للحوار.