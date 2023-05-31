احتفالات المحافظات برحلة العائلة المقدسة: تطوير طرق ومواكب استعراضية.. وعروض مسرحية وترانيم

أنهت محافظات الجمهورية، استعداداتها للاحتفال برحلة العائلة المقدسة، ودخولها أرض مصر والتى تقام كل عام فى مستهل شهر يونيو، حيث تشمل المحافظات 25 نقطة تشكل مسار رحلة العائلة المقدسة، وجهزت مطرانيات المحافظات لتقديم موكب استعراضى وعروض مسرحية وتقديم ترانيم متنوعة لفريق كورال الكنائس، إضافة إلى إقامة القداسات الإلهية احتفالاً بالعيد.

«أسيوط»: عمل بوابات وجداريات

وفى أسيوط، يتم تنظيم احتفالات داخل الدير المحرق بمركز القوصية، والذى مكثت به العائلة المقدسة أطول مدة، كذلك دير السيدة العذراء بجبل قرية درنكة التابعة لمركز أسيوط.

وقال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن مسار العائلة المقدسة يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، وتمت زراعة الأشجار المثمرة وغير المثمرة على جانبى الطريق المؤدى إلى دير العذراء بجبل قرية درنكة، وإعطاء منظر جمالى للمسار السياحى، مشيراً إلى أنه يتابع باستمرار نتائج الأعمال ونشر الوعى البيئى بأهمية التشجير.

وقامت الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط، بتطوير مسار رحلة العائلة المقدسة من خلال تطوير الطرق المؤدية إلى الأديرة وعمل بوابات وجداريات، فضلاً عن تطوير قنطرة جسر الجبل بحى غرب، والذى يعد من أهم المشروعات التراثية والحضارية والثقافية والدينية.

«المنيا»: دير جبل الطير من أشهر المواقع الدينية

وتشهد منطقة جبل الطير بمركز سمالوط بمحافظة المنيا، إقبالاً كبيراً من أبناء محافظة المنيا والمحافظات المجاورة، احتفالاً برحلة العائلة المقدسة وزيارة كنيسة السيدة العذراء الأثرية، بينهم من يصطحب أسرته لقضاء أكثر من يوم وهناك زيارات لليوم الواحد، ويعد دير جبل الطير من أشهر المواقع الأثرية والدينية، حيث شهد زيارة العائلة المقدسة، ويقع شرق النيل على بعد 4كم من سمالوط، ويضم الدير كنيسة أثرية منحوتة فى الصخر، ويرجح أنها كانت معبداً فرعونياً أو رومانياً وتم تحويلها إلى كنيسة، كما يوجد بالدير المغارة التى لجأت إليها العائلة المقدسة، بالإضافة إلى السلم الأثرى، والدير الآن به 6 كنائس، كما يضم فندقاً.

وفى بورسعيد، قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إن الاحتفال بالمسار المقدس تنشيط للسياحة الدينية ويجذب كافة الطوائف الدينية المسيحية لزيارة هذه المعالم فى محافظة بورسعيد، والتى منها مقابر الكومنولث التى تحوى حوالى 253 مقبرة للأجانب أثناء الحرب العالمية إلى جانب آثار الفرما التى تحتوى آثاراً لعدد من العصور التاريخية المهمة.

فيما أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن طريق العائلة المقدسة بحى سخا بالمدينة رمز كبير للتسامح والسلام، حيث يؤدى هذا الطريق إلى كنيسة العزاء مريم بسخا، مضيفاً: «قُمنا بتطوير طريق العائلة المقدسة بطول نحو نصف كيلو، بوضع برجولات خشبية مجهزة على أحدث طراز معمارى، وتمهيد الطريق، وترميم وتجهيز جدران الطريق بما يليق به، علاوة على ترميم كافة المبانى الواقعة على محيط الطريق، وسط استعدادات قصوى على قدم وساق».

فيما أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن احتفالية تمجيد دخول العائلة المقدسة أرض مصر حدث ثقافى وسياحى فريد يسهم فى ترويج السياحة الداخلية وتنمية الذائقة الفنية لدى المواطنين.

وأشار «غراب» إلى أن هذا الاحتفال السنوى ساهم كثيراً فى نجاح مصر فى تسجيل ملف الاحتفالات المرتبطة بالعائلة المقدسة على القائمة التمثيلية للتراث الثقافى غير المادى لليونيسكو فى فبراير من العام الماضى، حيث عرض الملف مجموعة الاحتفالات التى تتم على مسار رحلة العائلة المقدسة، خاصة احتفالية دخول العائلة المقدسة أرض مصر، والتى تقام سنوياً بتل بسطا واحتفالية مولد السيدة العذراء.