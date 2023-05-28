رئيس قسم القبطيات بمكتبة الإسكندرية: رحلة العائلة المقدسة حدث يخص المصريين جميعا

قال الدكتور لؤي محمود سعد رئيس قسم الدراسات القبطيات بمكتبة الإسكندرية، إن هناك حرص من كثير من المصريين لحضور احتفال مسار العائلة المقدسة، التي منها كنائس زويلة الأثرية، موضحا أن كل عام يتم الاحتفال من خلال تقديم أحداث جديدة، فالعام الماضي كان اكتشاف صهريج العائلة المقدسة، والاحتفال الجاري يتم الاحتفال بصندوق زويلة الأثري.

وتابع خلال احتفالية كنائس زويلة برحلة مسار العائلة المقدسة، أن رحلة العائلة المقدسة ليست حدث كنسي فقط، لكنه شأن مصري خالص، والمورخون يذكرون ذلك في جميع الروايات.

وأضاف أنه شارك فى 2018 في احتفالية بالفاتيكان، وتحدث فيها عن مصر المضيافة، فهي أفضل مكان كان يمكن أن تلجأ له العائلة المقدسة.

وتابع أن القرآن الكريم أشار إلى دخول العائلة المقدسة لمصر، عن طريق العديد من الآيات، واهتم المؤرخين بها، وهي نموذج مهم ولا بد أن نركز عليها كشأن للتعايش بين الجميع.