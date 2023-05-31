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البابا تواضروس يصل احتفالية مسار العائلة المقدسة

كتب:

منى سعيد
07:12 م | الأربعاء 31 مايو 2023
البابا تواضروس - ارشيفية

البابا تواضروس - ارشيفية

وصل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية منذ قليل إلى كنيسة المغارة والشهيدين سرجيوس وواخس بأبي سرجة بمصر القديمة، لبدء احتفالية مسار العائلة المقدسة.

وقال القمص موسي ابراهيم في تصريحات خاصة لبوابة «الوطن» أن الاحتفال بذكرى قدوم العائلة المقدسة يقام سنويا، وتحتفل به الكنيسة الأرثوذكسية يوم 1 يونيو من كل عام، وتقيم العشية يوم 31 يونيو.

وأضاف أن الاحتفال هذا العام مميز، بعد عودة البابا تواضروس من زيارة الفاتيكان، والتي تناولت الحديث عن مسار العائلة المقدسة في مصر. 

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