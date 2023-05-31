النائب حسام المندوه: «الأعلى للتعليم» يجمع كل الاستراتيجيات تحت مظلة واحدة

قال النائب حسام المندوه، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن جلسة مناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب بالحوار الوطني، تهدف إلى بلورة كل الاستراتيجيات السابقة والتحديات التي وُجدت تحت مظلة نطاق واحد.

جمع كل الاستراتيجيات والرؤى

وأضاف «المندوه»، خلال لقاء ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، على هامش جلسات الحوار الوطني، أن المجلس سيكون منوطاً بجمع كل الاستراتيجيات والرؤى، وتحديد المسؤولية المجتمعية.

التعليم مسؤولية مجتمعية

وأشار إلى أن التعليم مسؤولية مجتمعية، بحيث أن كل فئات المجتمع تحاسب عليه ولا يحاسب عليه وزير التعليم وحده، وبالتالي هناك الوزراء والخبراء المعنيون والمجتمع المدني، فالكل سيشارك تحت غطاء واحد يسمى المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، مقترحا بأن يضم عليه البحث العلمي أيضا.

ولفت إلى أن وجود رئيس الوزراء على رأس المجلس يعطيه أهمية، وفي نفس الوقت تبعية المجلس لرئيس الجمهورية يعطيه أهمية أكبر، وفي النهاية تكون النتائج على الأرض للحكم بشكل جيد على المجلس.