«الثقافة»: وثّقنا عيد دخول العائلة المقدسة والاحتفالية الكبرى بصوم العذراء بأغسطس

نجحت مؤسسات الدولة، فى تسجيل الاحتفالات المرتبطة برحلة العائلة المقدسة، على القائمة التمثيلية للتراث الثقافى غير المادى للإنسانية، حيث استطاعت خلال الدورة الـ17 للجنة الحكومية الدولية التابعة لليونيسكو لصون التراث الثقافى غير المادى، المقامة فى العاصمة المغربية الرباط، حشد تأييد واسع وصل إلى حد الإجماع على تسجيلها للعنصر.

وتقدمت مصر لليونيسكو بملف كامل، تضمّن رصداً وتوثيقاً للاحتفالات الشعبية المتعلقة بالعائلة المقدسة وطقوسها، وكل ما يرتبط بها من ترانيم وأطعمة وحرف وتراث فى كل نقاط المسار الخاص برحلة العائلة المقدسة لمصر، كما سجلت تاريخ الاحتفالات، وكيف حافظت مصر على هذا التراث حتى وقتنا الحاضر، كما وثّقت عيد دخول العائلة المقدسة لمصر فى الأول من يونيو، والاحتفالات بمنطقة كوم ماريا جنوبى محافظة المنيا فى فبراير، والاحتفالية الكبرى بصوم السيدة العذراء مريم فى أغسطس.

«نيفين»: تسجيلها رسالة سلام ومحبة وأمن من الأرض التي احتضنت العائلة وأعادت إحياء مسارها

بدورها، قالت د. نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، إنّ تسجيل الاحتفالات المرتبطة برحلة العائلة المقدسة على القائمة التمثيلية للتراث الثقافى غير المادى، رسالة سلام ومحبة وأمن من الأرض التى احتضنت العائلة المقدسة وأعادت إحياء مسارها، وحافظت عبر مئات السنين على الاحتفاء برحلتها إلى مصر، فى الوقت الذى يشهد فيه العالم صراعات على العقيدة، مشيرة إلى أنّ تلك الرسالة هى التى أكدتها مصر خلال كلمتها فى اجتماعات لجنة صون التراث الثقافى غير المادى باليونيسكو اليوم فى الرباط.

وأوضحت «نيفين» أنّه حتى سنوات قليلة ماضية، لم يكن لدى مصر سوى عنصر واحد مسجل بقوائم اليونيسكو للتراث غير المادى، وبتسجيل العنصر الأخير أصبح لدى مصر 7 عناصر مسجلة، وهى «السيرة الهلالية، والتحطيب، والممارسات المرتبطة بالنخلة، وفنون الخط العربى، والنسيج اليدوى فى صعيد مصر، والأراجوز»، وأخيراً الاحتفالات المرتبطة برحلة العائلة المقدسة.

وشملت جهود توثيق المسار بقائمة التراث العالمى بمنظمة اليونيسكو، على مستوى التراث غير المادى، صدور القرار الوزارى رقم 193 لسنة 2018 بشأن إعداد الدراسات الخاصة بالمواقع الأثرية الموجودة على المسار لوضعه على قائمة التراث اللامادى لمنظمة اليونيسكو.

وفى مارس 2020، انتهت وزارة السياحة والآثار من إعداد ملف موثق بالاحتفالات المرتبطة بالمسار وفق ضوابط اليونيسكو وتسليمه للجنة الوطنية بباريس، وذلك من خلال عدة إجراءات، منها اعتبار التاريخ الموافق 24 بشنس (1 يونيو) موعد دخول العائلة المقدسة مصر، طبقاً للكنيسة القبطية، وكل مظاهر الاحتفالات والموالد فى هذا اليوم هو مقصد ملف اللجنة، واعتماد خريطة المسار التى تحمل توقيع البابا الراحل شنودة الثالث كخريطة استرشادية لكل أعمال اللجنة، كذلك تجميع كل المادة التوثيقية للاحتفالات الموجودة التى تُقام فى الأديرة المصرية، وتشكيل فريق عمل لتوثيق التراث غير المادى بالمواقع التى حددتها اللجنة العلمية، وتنظيم ورشة تأهيل للباحثين وفريق العمل الخاص بالزيارات الميدانية، وعمل كتالوج صور يرصد الاحتفالات المقامة على محطات الرحلة فى المحافظات.

وفى ديسمبر 2022، أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونيسكو» الاحتفالات الشعبية المرتبطة برحلة العائلة المقدسة فى مصر على قائمتها للتراث الثقافى غير المادى، وشمل إدراج الاحتفالات الشعبية لمسار العائلة المقدسة تضافر جهود كثير من الجهات منها وزارات الثقافة والآثار والسياحة والكنيسة، فشمل ذلك وزارة الخارجية فيما يتعلق بإجراءات ترشيح الملف ووزارة السياحة فيما يخص التواصل ما بين المؤسسات المرتبطة بالاتصال العنصرى، والكنيسة القبطية ساعدت فى مراجعة البيانات وتسهيل عمليات جمع البيانات حول المسار نفسه، وكذلك الملتقى الفكرى لإحياء مسار العائلة المقدسة، ودور وزارة التنمية المحلية فى تيسير عمليات جمع البيانات من محافظة لأخرى والاحتفالات، ودور وزارة الآثار والسياحة فى التنمية الثقافية والوعى الأثرى فى المناطق المختلفة فى الوجهين البحرى والقبلى.