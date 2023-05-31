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ممثل «الوفد» بالحوار الوطني: ملف تطوير التعليم شهد طفرة في عهد السيسي

كتب:

محمد عزالدين
08:21 م | الأربعاء 31 مايو 2023
الدكتور هاجر التونسي

الدكتور هاجر التونسي

قالت الدكتور هاجر التونسي، ممثل حزب الوفد في جلسة التعليم ما قبل الجامعي في الحوار الوطني، إن التعليم قضية كل بيت مصري، موضحة أن هذا الملف يعاني من تغير وجهات نظر التطوير بتغير شخص وزير التعليم، وبالتالي فإن مشروع المجلس الأعلى للتعليم والتدريب يعني أن هناك طريقاً واحداً للتطوير.

استراتيجية 2030 رفعت سقف الطموحات

وأضافت «التونسي»، خلال استضافتها في برنامج «الحوار الوطني» مع الإعلامي محمود السعيد على شاشة «إكسترا نيوز»، أن ملف تطوير التعليم في عهد الرئيس السيسي قطع أشواطا، مثل المجلس الأعلى للجامعات الأهلية، ومجلس الجامعات التكنولوجية، ولكن مازال هناك الكثير أمامنا بسبب استراتيجية 2030 التي رفعت سقف طموحاتنا، ومن كتب الاستراتيجية وضع مصر في مصاف الدول المتقدمة، ولن نتنازل عن هذا الهدف.

أسباب أزمة التعليم

ولفتت ممثل حزب الوفد، إلى أن أحد أسباب أزمة التعليم هو انعدام الثقة بين المدارس وأولياء الأمور، ووصل الأمر إلى أن أحد المديرين كتب على مكتبه «ممنوع مقابلة أولياء الأمور»، فكيف ينجح نظام تعليمي تكاملي وهناك انقطاع بين المدرسة والأسرة، ومن ناحية أخرى هناك بعض المعلمين الذين يرفضون تطوير التعليم، فلا بد أن تتكاتف كل عناصر العملية التعليمية، المدرسة والمدرس والأسرة والمناهج.

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بقلم محمد عزالدين