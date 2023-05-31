قوافل تعليمية لطلاب الثانوية العامة في مطروح بجميع المواد مجانا

أعلنت محافظة مطروح أنه تيسيرا على أبناء مطروح طلاب الشهادة الثانوية العامة وتحت رعاية الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تُنظم مؤسسة حياة كريمة من خلال مبادرة 10 أيام مجانا وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ومكتبة مصر العامة بالمحافظة قوافل تعليمية مجانية أون لاين للمراجعة النهائية للثانوية العامة للمواد الدراسية.

تخصيص قاعات للقوافل التعليمية لطلاب الثانوية العامة بمطروح

وقال محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، ببيان إن القوافل التعليمية لطلاب الثانوية العامة التي تعقدها مؤسسة حياة كريمة لتخفيف الأعباء عن الطلاب وأولياء أمورهم، حيث تستقبل مدرسة الشهيد المعناوي طلاب الثانوية العامة، بينما تستقبل قاعة مكتبة مصر العامة طالبات شهادة الثانوية العامة بأقسامها المختلفة من خلال عدد من خبراء التعليم والمواد الدراسية المختلفة.

مواعيد القوافل التعليمية

وأضاف محافظ مطروح أن القوافل التعليمية تعمل خلال الفترة من أول يونيو وحتى 9 يونيه، ووجه المحافظ الشكر لجهود المبادرة والقائمين عليها مع تذليل جميع العقبات وإعلان الطلاب لتحقيق مزيد من الاستفادة لأبناء مطروح ويتاح لجميع الطلاب التسجيل من خلال الينك التالي.

https://forms.gle/vuzt1H31af9pE4tf6، حيث سيتم مراجعة المواد الدراسية خلال الـ10 أيام المقبلة.