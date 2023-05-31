رئيس «صحة النواب»: يجب إنشاء جهاز مختص بتنظيم للتعليم في مصر

قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن المجلس الأعلى للجامعات مسماه الحقيقي هو المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، إذ صدر بمرسوم ملكي سنة 1950، وكانت حينها توجد 3 جامعات فقط.

ولفت خلال لقاء ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، على هامش جلسات الحوار الوطني، أن المجلس الأعلى للجامعات كان الهدف منه التنسيق بين الجامعات الحكومية الثلاثة، ووضع سياسات موحدة لها، بينما يوجد حاليا بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية 28 جامعة، ومجلس أعلى للجامعات الخاصة، ومجلس أعلى للجامعات الأهلية، ومجلس أعلى لفروع الجامعات الأجنبية، ومجلس أعلى للجامعات التكنولوجية، ومجلس أعلى للمعاهد، وبالتالي توجد 6 مجالس عليا يرأسها وزير التعليم العالي.

تضارب تخصصات كثيرة بين المجالس

وأوضح أن هناك تضارب تخصصات كثيرة بين المجالس وبعضها، والجامعات في العالم حتى وإن كانت خاصة تكون مستقلة، لكن وجود هذه المجالس الكثيرة تحدث لغبطة، لذا يجب العمل على إنشاء جهاز مختص بتنظيم التعليم في مصر.