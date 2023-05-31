«الشباب والرياضة» في الوادي الجديد تواصل فعاليات تدريب المشروع القومي للموهبة

واصلت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، تدريبات المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبي، بهدف تشجيع النشئ علي ممارسة الرياضة وإعدادهم كأبطال أولمبي وبث روح المنافسة الشريفة بين الأجيال المقبلة.

انتقاء الموهوبين لإعداد أبطال على مستوى الجمهورية

وقال بهاء الدين شوقي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، في تصريح خاص لـ «الوطن»، إن تنفيذ المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، الذى تم من خلاله انتقاء الموهوبين في عدد من الألعاب الرياضية وفق محددات علمية، والعمل على إعداد اللاعبين طبقاً لمجموعة من البرامج التدريبية المكثفة لتأهيلهم لخوض البطولات الرياضية، وليكونوا نواة للاعبي المنتخبات الوطنية مستقبلاً.

إعداد بطل أوليمبي مشروع قومي

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة في الوادي الجديد، أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي أحد المشروعات المبشرة لمستقبل أفضل للرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية، كما يعد واحداً من الأهداف الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وفق توجيهات القيادة السياسية بتكثيف العمل في هذا الشأن.

تدريبات النشئ لمتابعة خطة الاتحاد المصري

وأوضح، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، إنه تتم التدريبات وفقاً لخطة تدريب الاتحاد المصري وإشراف فني خبراء الاتحاد ومتابعة إدارية من الإدارة المختصة بالوزارة والمديرية، ويتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتعليمات الواردة بكتاب وزارة الشباب ووزارة الصحة حفاظا على جميع المشاركين.