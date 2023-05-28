برلماني: مليار و296 مليون جنيه استثمارات «الشباب والرياضة» بالموازنة

بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي وحضور وزير الشباب والرياضة وقيادات الوزارة مناقشة الموازنة العامة لقطاع الشباب والرياضة عن السنة المالية 2023 /2024.

وقال مصطفى سالم وكيل اللجنة، إن الوزارة تقوم بجهد كبير، مشيدًا بحجم الاستثمارات التي تبلغ مليارا و296 مليون جنيه بقطاعي الشباب والرياضة.

حل مشكلة ملعب نادي الهلال بساحل طهطا

ووجه النائب مصطفى سالم، الشكر لوزير الشباب والرياضة على حل مشكلة ملعب نادي الهلال بساحل طهطا والانتهاء من الأعمال بالأمس وأيضًا الانتهاء من أعمال حمام سباحة نادي طهطا الرياضي والتي تخطت تكلفته 7 ملايين جنيه وطالبت بالأثاث لحمام السباحة ودعوة الوزير الافتتاح.

إدراج إحلال وتجديد ملعب مركز شباب طهطا

وأشار سالم إدراج إحلال وتجديد ملعب مركز شباب طهطا ضمن موازنة العام المالي الحالي التي انتهت ولم يتم بدء العمل بالملعب رغم أنه مركز شباب المدينة.

وطالب ببدء العمل بملاعب نادي شطورة بطهطا والمدمر بطما والذي تم الموافقة على العمل به منذ 8 سنوات منذ عام 2015 ولم تنته حتى الآن.

كما طالب بالعمل بملعب نادي فزارة بجهينة من عام 2020 وملعب مركز شباب نزة الهيشة من عام 2021 ولم يتم الانتهاء منه وإنشاء السور والمبني الإداري الخاص بنادي النصر بجهينة.