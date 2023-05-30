«الشباب والرياضة» تعلن عن تفاصيل يوم توظيفي مفتوح بالعباسية

أعلنت الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية، من خلال مبادرة توظيف مصر عن اليوم التوظيفي المفتوح لشركة اثيل، في إطار عملها على توفير فرص عمل للشباب والخريجين.

وفيما يلي نستعرض تفاصيل اليوم التوظيفي المفتوح من شركة أثيل، وفقا لما كشفته وزارة الشباب والرياضة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

تفاصيل يوم توظيفي مفتوح

ويمكن المشاركة في اليوم التوظيفي من خلال التوجه إلى العنوان المقرر للملتقى بميدان العباسية برج التطبيقين الدور الـ 21 شركة اثيل اليوم من الساعة 10 صباحا وحتى 3 مساءً للتقديم على الوظائف التالية:

1- خدمة عملاء

Order Taker- 2.

مكان العمل: العباسية

الشروط المشتركة: طلبة وخريجين (مؤهل عالي).

يشترط ألا يزيد العمر عن 31 عامًا.

مهارات التواصل الجيدة.

المميزات والحقوق

الراتب: من 3000 إلى 3500 جنيه.

عدد أيام عمل 4 ايام ويومين إجازة ثابتين.

عدد ساعات العمل 8 ساعات.

إمكانية الترقية بعد 6 شهور Trainer - HR - Quality - Team Leader.

خط VPN وتأمينات طبية واجتماعية.

كيفية التقدم للوظائف

وللتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة من خلال الضغط هنا والذهاب مباشرة إلى العنوان والموعد المحددين أو يمكن التقديم من خلال التسجيل مباشرة على منصة توظيف مصر.