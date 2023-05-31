باحث مصري يشارك في تطوير أداة ذكاء اصطناعي في «فيسبوك»: قريبة من قدرات البشر

كشف الدكتور علاء النوبي، الحاصل على دكتوراه من جامعة إيكول نورمال سوبيريور في باريس، تفاصيل مشاركته في تطوير أداة جديدة في «فيسبوك»، تعد نموذجًا جديدًا للذكاء الاصطناعي، قائلا إن الهدف الرئيسي لأبحاثهم الوصول لشيء قريب من الذكاء البشري.

أنظمة الذكاء الاصطناعي كانت متخصصة

وأضاف «النوبي»، خلال لقاء عبر تطبيق زووم ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن الإنسان يمتلك 6 حواس، ويمكن أن يفكر في هذه الحواس في وقت واحد، وأنظمة الذكاء الاصطناعي كانت في العشر سنوات الماضية لها نجاح كبير لكن كان جميعها أنظمة متخصصة.

واقع افتراضي يشابه الحقيقي

وتابع: «كنا نحتاج إلى شيء تستطيع ربط كل هذه الأشياء لنكون أقرب من الذكاء البشري، لكن من المهم في تعليم الآلة هي البيانات، فكلما توفرت بيانات أكثر كلما كان التعليم أفضل، وتجميع البيانات لشيء متخصص مثل أصوات فقط أو صور فقط أسهل كثيرا إلا أن جمع كمية كبيرة من البيانات التي تشمل الخواص كلها مع بعض أصعب، وهذا ما اهتممنا به بالمعمل البحثي لإتاحة واقع افتراضي يشابه الواقع الحقيقي».