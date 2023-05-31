إصابة طفل سقط من الطابق الخامس بالبحيرة.. «كان بيطير طيارة ورق»

أصيب طفل بمدينة دمنهور بالبحيرة، بإصابات بالغة في أنحاء الجسم، إثر سقوطه من الطابق الخامس من أعلى منزله، أثناء قيامه باللهو بطائرة ورق، ونقل الطفل إلى مستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم، وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية، وحرر محضرا بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث

إصابة طفل سقط من أعلى منزله

ورد إخطاراً إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد سقوط طفل من أعلى سطح بالطابق الخامس بنطاق دائرة شرطة المركز، أثناء قيامه باللعب بطائرة ورق، حيث سحبته لأسفل وسقط أرضا مغشياً عليه، ونقل الطفل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

نقل الطفل إلى المستشفى

وأسفر الحادث عن إصابة الطفل بكدمة شديدة في الرئة، ونزيف بالمخ، بكسر بالجمجمة، ونقل الطفل المصاب إلى مستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

وحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسباب الواقعة وملابساتها.