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هيئة قصور الثقافة تصدر مجموعة «ذئاب مارقة» للقاص سمير الفيل

كتب:

إلهام الكردوسي
10:41 م | الأربعاء 31 مايو 2023
صندوق التنمية الثقافية

صندوق التنمية الثقافية

صدر حديثا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، المجموعة القصصية «ذئاب مارقة» للقاص والروائي الكبير سمير الفيل، ضمن إصدارات سلسلة «أصوات أدبية».

محتويات المجموعة القصصية 

وتضم المجموعة إحدى وعشرين قصة قصيرة، منها «رجل بلا كهرباء»، و«صائد الفراشات»، و«انسحاب منظم»، و«لكل حفرة ضحكة»، و«ربنا يتمم بخير»، و«عجوز الميكروباص»، و«العودة إلى القبو»، و«مرابض الطير»، و«الكنبة الجلد»، و«شاي بفتلة»، و«هل هو أنت يا نعيم؟»، و«ذئاب مارقة » وغيرها.

فقرة من المجموعة القصصية

من أجواء المجموعة جاءت هذه الفقرة «كانت ظلاله تنقسم كلما خطا خطوة إلى مقصده المليء بالعثرات، والتي يتجاوزها بحيلته، وصبره، وقدرته على تخطّي المخاطر. كان هو المأوى لي، كلما طردني أصحاب الأعمال الموسرون، وهم يرونني، أتقدم في مهني المختلفة التي اشتغلت بها، تاركًا بصمتي الخاصة، وكانت يده تسارع بالتربيت على كتفي: ولا يهمك، أنت في طريقك الصحيح، لا تلتفت لصغائرهم. حتى في الليالي الحالكة التي تعوي فيها الذئاب عن بعد، كنت أخرج وحدي بمشعل في يدي، وقطعة حديد معقوفة، فتبتعد مذعورة، وهي في غاية الخوف».

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إلهام الكردوسي
بقلم إلهام الكردوسي

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