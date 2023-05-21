قصور الثقافة تطلق أسبوعا جديدا لأطفال المحافظات ضمن مشروع «أهل مصر»

تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، غدا الاثنين، فعاليات الأسبوع الثقافي السابع لأطفال المحافظات الحدودية «أهل مصر».

وتستضيف محافظة دمياط، الأسبوع لعدد 200 طفل من أطفال مصر في المحافظات الحدودية، وهي «شمال سيناء، جنوب سيناء، حلايب وشلاتين وأبو رماد بمحافظة البحر الأحمر، الوادي الجديد، مطروح، أسوان»، وأطفال الأسمرات بمحافظة القاهرة، ويستمر حتى 29 مايو الحالي.

سابع ملتقيات المرحلة الثالثة من مشروع «أهل مصر»

قال المخرج هشام عطوة رئيس الهيئة، إن الملتقى سابع ملتقيات المرحلة الثالثة من مشروع «أهل مصر»، ويقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، ويأتي استكمالا للأنشطة المكثفة التي تقدمها وزارة الثقافة، من خلال هيئة قصور الثقافة لأبناء المحافظات الحدودية، سواء الشباب أو الأطفال أو المرأة، وبعد أيام قليلة من ختام الملتقى الحادي عشر لشباب المحافظات الحدودية بالعريش، حيث سبق للهيئة، أن نظمت منه 24 أسبوعا ثقافيا للأطفال على مدار ثلاث مراحل.

وأضاف رئيس الهيئة في بيان، أن الأسبوع المخصص لأطفال محافظات الحدود، يتضمن عددًا من الزيارات الميدانية التثقيفية لتعريف الأطفال، جوانب من التاريخ الحضاري لمصر من خلال زيارة معظم المناطق الأثرية بمحافظة دمياط.

وتابع أن الفعاليات تتضمن تنفيذ عدة ورش ثقافية وفنية متنوعة تقام يوميا بقصر ثقافة دمياط الجديدة، لتدريب الأطفال على بعض الحرف التقليدية والحرف التراثية، لصون الهوية المصرية والحفاظ عليها من الاندثار.

تفاصيل برنامج أهل مصر

وتستضيف الهيئة 200 طفل من المحافظات الحدودية، عبر أسبوع ثقافي بمحافظة دمياط، ضمن برامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، والمنظم بإشراف لميس الشرنوبي، رئيس إقليم القاهرة الكبرى الثقافي، ويقام بالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة دمياط برئاسة دكتور فادي سلامة، ويأتي بهدف اكتشاف وتنمية مواهب أطفال مصر من أبناء المحافظات الحدودية ودمجهم بأقرانهم وتعريفهم بتاريخ بلدهم.