«الثقافة» تطلق أولى فعالياتها بالإسكان البديل في حدائق أكتوبر

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، أولى الفعاليات الثقافية والفنية بمنطقة الإسكان الآمن بديل العشوائيات بحدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة.

الفاعليات الثقافية بالإسكان البديل

تضمنت الفعاليات ورشا فنية وثقافية، نفذت خلالها ورشة حكي للأطفال قدمتها إيمان شوكت بعنوان «حضارة مصر القديمة»، موضحة أنَّ مصر عرفت قديمًا بكيميت وتعنى الأرض الكاملة أو السوداء نسبة إلى طمي النيل، وأنَّ المصري بوجوده واستقراره بجانب الدلتا تمكن من أدوات الحضارة التي نتج عنها التفوق والسبق في الكثير من المجالات التي وضعت الحضارة المصرية في صدارة حضارات العالم التي قدمت الكثير للإنسانية.

كما ناقشت فكرة الأساطير القديمة وأشهرها أسطورة إيزيس وأوزوريس وحورس وست والصراع الشهير وأهمية معرفة التاريخ والقيم التي نادى بها المصريون منذ فجر التاريخ.

وفي مجال الورش الفنية نفذت الفنانة رضوى القصبجي مع الأطفال ورشة طباعة بالبصمات بالألوان المائية، وورشة أشغال يدوية لعمل حلي من الخرز الملون، إلى جانب ورش رسم على الوجوه، بينما قدمت فرقه أجيال للعرائس عرض مسرحية «مبروك ولبلب»، وفقرة فنية للعرائس وتنورة وماريونت بقيادة الفنان عمرو حمزة.

جاءت الفعاليات بالتعاون مع محافظة الجيزة وبحضور كل من المهندس خالد الرفاعي مدير مشروعات مدينة الجيزة ومشرف عام التسكين بمشروعات الإسكان البديل، والنائبة هند عبدالحليم، والدكتورة جيهان حسن مدير عام ثقافة الطفل والمشرف على المشروع الثقافي للمناطق الآمنة بديلة العشوائيات.

تأتي الفعاليات استمرارا لبرامج قصور الثقافة التي تقدمها للأسر والأطفال من قاطني الإسكان البديل بالمحافظات، في ضوء التوجيهات الرئاسية بتنظيم برامج لبناء الإنسان بمشروعات الإسكان البديل، وفي ضوء استراتيجية العدالة الثقافية وبرنامج عمل وزارة الثقافة.