قصور الثقافة: الملتقى الـ11 لبرنامج أهل مصر في العريش له مكانة خاصة

تحدث أحمد يسري، مدير عام ثقافة الشباب والعمال بهيئة قصور الثقافة، عن الملتقى الثقافي الـ11 لبرنامج أهل مصر بالعريش، قائلا إن «أهل مصر» برنامج رئاسي أطلقته وزارة الثقافة بقيادة وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ويشرف عليه المخرج هشام عطا، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة، مشيرًا إلى أنه هذا البرنامج أطلق من قبل في 10 مرات بمواقع مختلفة من المناطق الحدودية مثل أسوان ومطروح والغردقة بورسعيد والوادي الجديد ودمياط وسيوة والأقصر.

تفاصيل برنامج أهل مصر

وأضاف «يسري»، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أن الملتقى الثقافي الـ11 لبرنامج أهل مصر له مكانة خاصة مختلفة هذه المرة كونه مقاما في أرض سيناء، موضحًا أن البرنامج يضم 15 شابا وفتاة من كل محافظة حدودية سالفة الذكر إضافة إلى 15 آخرين من القاهرة بهدف دمجهم مع بعضهم البعض ونشر روح الولاء والانتماء لديهم وتعريفهم بالأماكن السياحية المتنوعة في مصر.

ورش فنية ببرنامج «أهل مصر»

وتابع بأنه يتم عقد ورش فنية خلال برنامج «أهل مصر» بهدف تعليم الشباب والفتيات صنعة والاستفادة منها لبناء مستقبلهم، مشيرًا إلى أن الأمن والأمان بالعريش كان سبب رئيسي لاختيارنا هذه الواجهة تحديدا.

ووجّه رسالة إلى أهالي مصر: «العريش أمانة مطمئنة»، مؤكدًا أنهم قضوا أسبوعًا هناك ولم يروا إلا الخير والكرم من الأهالي.