 نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الثاني بالجيزة 2023.. مفاجأة في عدد الأوائل

نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الثاني بالجيزة 2023، أعلنتها محافظة الجيزة منذ قليل؛ إذ اعتمد اللواء أحمد راشد النتيجة، وجرى توزيعها على الإدارات التعليمية بالمحافظة، وقرر نشرها على الموقع الرسمي للمحافظة، وكذلك الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

أوائل نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الثاني بالجيزة 2023

وشهد عدد الطلاب الأوائل الحاصلين على الدرجة النهائية في نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الثاني بالجيزة 2023، مفاجأة كبيرة، إذ وصل عددهم إلى 255 طالبا.

ونوهت محافظة الجيزة عن طرق الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الثاني بالجيزة 2023، ومن بينها أرقام تليفونات أرضي رقم 09000160 ورقم محمول 5960.

طرق متعددة للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني بالجيزة 2023

كما أعلنت المحافظة عن طرق أخرى للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الثاني بالجيزة 2023، وهي:

- البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة من خلال الضغط هنا.

- الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة على فيس بوك من هنا.

- الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بالجيزة بالضغط هنا.

جدير بالذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اعتمد مساء اليوم نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022- 2023، وذلك بحضور أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وعدد من كبار القيادات التنفيذية، إذ جاءت نسبة النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية الموسم الدارسي 2022-2023 بـ85,17%، كما بلغ إجمالي المتقدمين لأداء الامتحانات 189 ألفا و318 طالبا، ووصل إجمالي عدد الناجحين 159 ألفا و726 طالبا، وسجل إجمالي عدد أوائل للشهادة الإعدادية 255 طالبا.

وجاءت نسبة النجاح بمرحلة التعليم الأساسي للقسم المهني 91,67%، ونسبة النجاح بمرحلة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي لمدارس الصم وضعاف السمع والمكفوفين 100%.

وفي ذات السياق، هنأ أشرف سلومة وكيل الوزارة أوائل الشهادة الإعدادية والبالغ عددهم 255 طالبا، والحاصلين على الدرجات النهائية 280 درجة.

على جانب آخر وفي إطار الجهود التي تبذلها مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أصدر أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، قرارا ببدء التسجيل إلكترونيا للراغبين في التقديم لمرحلة رياض الأطفال kg 1 بدءا من غد الخميس 1 يونيو وحتى الجمعة 30 يوينو 2023، وذلك تسهيلاً على أولياء أمور الأطفال الراغبين في التقديم لرياض الأطفال للمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات بمحافظة الجيزة للعام الدراسي 2023/ 2024.

وقال مدير المديرية في بيان صحفي اليوم، إنه سوف يتم التسجيل إلكترونيا على موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة من خلال هذا الرابط.

وأشار إلى أنه يجرى التسجيل من خلال ولي الأمر فقط وبالرقم القومي للطفل أو الطفلة المكون من 14 رقما من واقع شهادة الميلاد.

وأوضح مدير المديرية، أن الأوراق المطلوبة للتقديم في رياض الأطفال بالجيزة، هي تقديم أصل شهادة ميلاد الطفل كمبيوتر، مع بطاقة الرقم القومي لولي الأمر، ملف كامل الدمغات، 10 صور شخصية حديثة للطفل، إثبات محل السكن.