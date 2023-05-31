«جاهزين للتحدي» شعار اليوم العالمي للتصلب المتعدد.. وبروتوكول تعاون مع منظمات المجتمع المدني لصالح رعاية المرضي وتوفير العلاج

انطلقت فعاليات اليوم العالمي للتصلب المتعدد (MS ) , برعاية الاستاذ الدكتور / خالد عبد الغفار وزير الصحة و السكان , و بإشراف الدكتور إيهاب كمال مستشار وزير الصحة لشئون التعليم الطبي المهني و المشرف على اكاديمية الاميرة فاطمة للتعليم الطبي و المهني , و بحضور الدكتورة / سحر فرج مدير عام اكاديمية الاميرة فاطمة , و الاستاذ الدكتور / إسماعيل رمضان رئيس اللجنة العلمية لليوم العالمي لمرض التصلب المتعدد (MS ) و رئيس قسم المخ و الاعصاب بكلية الطب جامعة الاسكندرية , و الدكتورة دينا زمزم استاذ امراض المخ و الاعصاب جامعة عين شمس و بمشاركة الاستاذ الدكتور / عبدالله ابو طالب خبير السياسات الصحية بمنظمة الصحة العالمية و مستشار وحدة تقييم التكنولوجيا الصحية , بالتعاون مع جمعيه جلسبور العلميه شريك الأمم المتحده و اكثر من مائة و عشرون طبيب مختص .

و قد صرح الدكتور / إسماعيل رمضان رئيس اللجنة العلمية لليوم العالمي للتصلب المتعدد , بان هناك العديد من الاسباب التي تكمن وراء الإصابة بمرض التصلب المتعدد اهمها اضطراب المناعة وعلي الرغم من انه ليس مرضاً وراثياً , الا ان العوامل الوراثية تلعب دورا هاماً فى جعل بعض الاشخاص عرضه للاصابة به , و المدخنون اكثر عرضة للاصابة به , و نسبه اصابه النساء ثلاث مرات اكثر من الرجال .

كما اكدت الدكتور / دينا زمزم استاذ المخ و الاعصاب و المشرف على وحدة (MS) بوزارة الصحة ان هناك محاولات قوية من الدولة لمواجهة انتشار مرض التصلب المتعدد , و ان وزارة الصحة انشات العديد من المراكز العلاجية , لتوفير العلاج للمرضي بأقل النفقات .

هذا و قد شارك فى فعاليات اليوم العالمي لمرض التصلب المتعدد , العديد من جهات التحالف الوطني للعمل التنموي و منظمات المجتمع المدني , و قد اشار الدكتور وليد فؤاد المنظم العام لفعاليات اليوم العالمي للتصلب المتعدد , الي توقيع مشروع لتحسين السياسه الصحيه لمرض التصلب المتعدد بالتعاون مع شريك للأمم المتحدة بمناسبه اليوم العالمي للتصلب المتعدد , كما تم الإعلان عن مشروع بحثي خاص بتحسين السياسه الصحيه الخاصه بمرض التصلب المتعدد, وقد صرح الأستاذ الدكتور عبدالله أبو طالب خبير السياسات الصحيه بمنظمه الصحه العالميه بأن المشروع يعد نواه للتعاون بين كافه الشركاء في منظومه العلاج شاملا وزاره الصحه والجمعيات الاهليه والجامعات بالتعاون مع شريك للأمم المتحده وتوافقا مع سياسه الدوله من تحقيق الشراكه بين كافه شركاء الصحه . ويشمل المشروع تحسين الموارد الصحيه بعد تطبيق احدث طرق تقييم التكنواوجيا الطبيه عن طريق وحده تقييم التكنولوجيا الطبيه بالوزراه وتحسين وحل المشاكلات المتعلقه بالمرض والعلاج عن طريق اللجنه العليا للتصلب المتعدد بالوزراه وتطبيق احدث طرق التكنولوجيه للعلاج او للتحكم تمهيدا لنشر التجربه المصريه في الدوريات العالميه الخاصه بالمرض وهوا يعد التعاون الاول والتنسيق بين وحده تقييم التكنولوجيا الطبيه بالوزاره ولجنه التصلب المتعدد ,

ان هناك بروتوكول تعاون مشترك سيوقع مع منظمات المجتمع المدني المشاركة لتوفير حملات قومية تحت إشراف معالي وزير الصحة الدكتور / خالد عبد الغفار و بتوجيهات سيادة الرئيس لتوقيع الكشف لمبكر للمرضي و توفير العلاج .

و اختتم الاستاذ الدكتور / ايهاب كمال مستشار وزير الصحة لشئون التعليم الطبي و المهني , ان هناك دورات تدريبية ستعقد بمقر الاكاديمية لتوفير كافة الخبرات المستلزمة للاطقم الطبية , حتي يتسني توفير افضل طرق التشخيص و العلاج , و تقديم رعاية متكاملة لكافة المرضي .