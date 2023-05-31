«القومي للمرأة» يفتتح معرض «المصرية» ضمن فعاليات الاحتفال بشهر أوروبا (صور)

افتتحت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومى للمرأة، معرض «المصرية للمنتجات الحرفية»، والذي ينظمه المجلس بالتعاون مع الاتحاد الأوربي في مصر ويستمر لمدة ثلاثة أيام.

ويقام المعرض بمناسبة الاحتفال بـ«شهر اوروبا»، بمشاركة السفير كريستيان بيرجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر.

وشارك في حفل الافتتاح السفير عمر أبو عيش، رئيس المكتب الوطني لتنفيذ اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ولفيف من الشخصيات العامة وسفراء وسفيرات دول الاتحاد الأوروبي.

أعربت الدكتورة مايا مرسي، عن سعادتها بالعمل مع السفير كريستيان بيرجر، وبالشراكة والتعاون المثمر والدائم بين المجلس القومى للمرأة والاتحاد الأوروبي في دعم ومساندة المرأة المصرية بكافة المجالات، وخاصة في مجال إقامة معارض لعرض المنتجات الحرفية للسيدات المصريات.

وقالت: «احتفالنا اليوم بالسيدات المصريات الأيقونات والرائدات في مختلف المجالات واللاتي فتحن الطريق للأجيال القادمة من الفتيات لتحقيق أحلامهن، ويمثلن مصدر إلهام عظيم لهن»، مضيفة: «لقد أصبحت أحلام المرأة المصرية حدودها السما ولم يعد هناك أبوابا غلقة أمامها ووصلت لأعلي المناصب بسبب الارادة السياسية الداعمه والمساندة للمرأة».

القيادة السياسية تدعم المرأة

وأضافت، أن المرأة إذا لم تحصل الآن على الحقوق التي طالما سعت للحصول عليها، فإن الأمر سوف يكون صعبا فيما بعد، مشيرة إلى أن القيادة السياسية في مصر تؤمن بشكل حقيقي بحقوق المرأة وتمكينها وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمهد الطريق للأجيال القادمة من الفتيات ليحصلن علي كامل حقوقهن.

ووجهت رئيسة المجلس الشكر للسفير عمر أبو عيش علي دعمه ومساندته للمرأة المصرية وللمجلس، كما وجهت التحية للدكتور علي مصيلحي لمشاركته في افتتاح المعرض.

واختتمت الدكتورة مايا مرسي حديثها بتوجيه الشكر للسفير كريستيان بيرجر وقرينته وكل من ساهم في تنظيم هذا المعرض المتميز الذي يضم سيدات من محافظات مختلفة يقدمن منتجات حرفية متنوعة.

معرض المصرية

يذكر أن معرض «المصرية» ضم منتجات حرفية من 20 محافظة و7 رائدات أعمال وتصميمات لأزياء متنوعة، ويتكون من 4 أقسام: جناح لعرض منتجات التدريبات الحرفية والورش التي ينظمها المجلس ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والتي تمثل 20 محافظة من محافظات حياة كريمة، وتم خلاله تقديم عرض حي لحرفة الديكوباج على الأطباق برسومات تراثية وفرعونية.

إلى جانب جناح لخريجات التدريبات الحرفية التي ينظمها المجلس ضمن مشروع «معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية» الذى ينفذه المجلس بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي وذلك بمحافظات (المنيا، الغربية، الاقصر، والبحيرة)، وقد تنوعت المنتجات ما بين النحاس والملابس ومنتجات من الشاسيهات المعدن وإكسسورات المنزل والشنط من المكرمية، بالإضافة إلى المنتجات الزراعية من ثوم وبصل وصلصة ومخلل.

كما تضمن عرضين حيين لفن المكرمية والكروشية، كذلك شاركت 7 عارضات من قاعدة بيانات رائدات الأعمال بإدارة تنمية مهارات المرأة لعرض منتاجاتهن التي تنوعت ما بين منسوجات التلي ومواد تجميل عضوية وحقائب تم إعادة تدويرها من مخلفات الأجولة وجلاليب شرقية وحلي والكروشية وحقائب جلدية.