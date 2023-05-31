«أوقاف كفر الشيخ» تطلق فاعليات مبادرة «اعرف قدر نبيك»

أطلقت مديرية الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، فاعليات مبادرة «اعرف قدر نبيك»، وذلك برعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

مبادرة «اعرف قدر نبيك»

ونظمت المديرية، ندوة داخل المركز الثقافي بمسجد الفلاحين بكفر الشيخ، حاضر بها الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، والدكتور عبد المنعم صبحي أبو شعيشع، عميد المركز الثقافي بكفر الشيخ، والشيخ عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة.

جاء ذلك، بحضور الشيخ أحمد حنبل، مسؤول الإرشاد الديني بالمديرية، وعلي كشك، المدير الإداري للمركز الثقافي، والدكتور سامي حسن سيف عثمان، المدرس بالمركز، وعدد من طلاب وطالبات المركز الثقافي والأئمة والدعاة، بمقر المركز الثقافي بمسجد الفلاحين بكفر الشيخ.

وكيل أوقاف كفر الشيخ: العفو والتسامح من صفات النبي

وفي كلمته، تحدث الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، عن قدر حضرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ووضح كيف كان يتعامل في بيته مع زوجاته وأبنائه، وكيف كان يتعامل مع مجتمعه الذي يعيش فيه، وكيف كان كلامه صلى الله عليه وسلم، متزناً ومعتدلاً فصلاً، مشيرًا إلى أنّ الله سبحانه وتعالى، قد أعطى جوامع الكلم للنبي الكريم، ثم تطرق إلى أهم صفات النبي، وهي العفو والتسامح مع الكبار والصغار، والتواضع مع الخدم، واللطف بهم، والإحسان لأهل بيته، والعطف على الأطفال، والرحمة بالناس جميعًا، وكثرة العبادة والصلاة، والزهد بالدنيا، والكرم والعطاء، والعدل، والصبر.

وأعلن وكيل الوزارة، عقد مجموعة من الندوات واللقاءات مع وزارة الشباب والرياضة والمجلس القومي للمرأة والمجلس الأعلى للجامعات، بخصوص مبادرة «اعرف قدر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم».

أهم خصائص النبي

وذكر الدكتور عبد المنعم صبحي أبو شعيشع، أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، وعميد المركز الثقافي بكفر الشيخ، أنّ النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كان يتمتع بجملة من الخصائص، أهمها اليقين في الله، والهمة العالية، والشكر والصبر في جميع أحواله.

ومن جهته، أوضح الشيخ عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة، أنّ من يتبع سنُة نبينا الكريم، فعليه أن يتحلى بكريم أخلاقه، من الصدق والأمانة والوفاء وسائر الأخلاق الكريمة، مع الأخذ بأقصى الأسباب، لافتًا إلى أنّ من يُحب رسول الله، صلى الله عليه وسلم لا يُمكن أنّ يكون غشاشًا، ولا مستغلًا، ولا محتكرًا، ولا مُحلًا للحرام، بل وقّافًا عند حدود الله.

فرحة في كفر الشيخ بعد إطلاق مبادرة «اعرف قدر نبيك»

وفي سياق متصل، أعرب أهالي كفر الشيخ عن فرحتهم بمثل هذه الندوات والمبادرات الطيبة، مؤكدين أنها تعني أنّ الجميع على الطريق الصحيح، لما جاء به رسول الله من عند ربه جل وعلا، متقدمين بخالص الشكر والتقدير للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على مثل هذه المبادرات الرائعة التي تهدف إلى التعريف الصحيح برسول الإنسانية، سائلين الله عز وجل، أنّ يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء، وأنّ يجعلها في أمانه وضمانه، واحة للأمن والأمان والاستقرار.