نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2023 بالمحافظات الموعد والرابط

يترقب آلاف الطلاب والطالبات وأسرهم ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2023 في مختلف المحافظات والتي من المقرر إعلانها خلال وقتٍ قصير في مختلف مديريات التربية والتعليم والتي تكثف من أعمال التصحيح والرصد والمراجعة وجمع درجات الترم الأول والثاني تمهيدًا لإعلانها في مختلف المدارس وعبر الرابط الرسمي لكل مديرية تربية وتعليم على حدة.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2023 بالمحافظات وموعد ظهورها والرابط المخصص للإعلان عنها.

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2023

وتتيح وزارة التربية والتعليم نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2023 عبر بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط هنــــــــــا، فضلًا عن بوابات مديريات التربية والتعليم في مختلف المحافظات، وذلك من خلال عدة خطوات بسهولة ويسر.

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2023 أزهر

وفيما يخص نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري الترم الثاني 2023 فإنّه يمكن لطلاب المعاهد الأزهرية الحصول عليها من خلال رابط بوابة الأزهر الشريف عبر الضغط هنــــــــــــــا.

نتيجة الصف الأول الثانوي بالاسم ورقم الجلوس

وأوضحت مديريات التربية والتعليم في المحافظات روابط الحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي بالاسم فقط، أو برقم الجلوس، أو كلاهما معًا كالتالي:

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2023 الاسكندرية من خلال بوابة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية عبر الضغط هنـــــــــــــا.

لينك نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2023 محافظة الشرقية.. من خلال بوابة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية عبر الضغط هنـــــــــــــا.

نتيجة الصف الأول الثاني الترم الثاني محافظة المنوفية.. من خلال بوابة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية عبر الضغط هنـــــــــــــا.

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2023 محافظة القليوبية.. من خلال بوابة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية عبر الضغط هنـــــــــــــا.

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2023 محافظة المنيا.. من خلال بوابة التربية والتعليم بمحافظة المنيا عبر الضغط هنـــــــــــــا.

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2023

وبحسب مديريات التربية والتعليم فإنّ موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2023 يختلف من محافظة إلى أخرى حيث أنّه من المقرر أن يبدأ الإعلان عنه مطلع الأسبوع المُقبل في المحافظات التي أنهت أعمال التصحيح والرصد والمراجعة، على أن يتم إعلانها في المحافظات الأخرى تباعًا.