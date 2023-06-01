بدائل الثانوية العامة 2023.. معلومات عن مدرسة التمريض النموذجية ببورسعيد

يبحث طلاب الشهادة الإعدادية في بورسعيد بعد ظهور النتيجة في عدد من المحافظات، عن بدائل الثانوية العامة 2023، ومنها مدرسة التمريض النموذجية المتطورة الجديدة بحي المناخ، إذ يُتاح للطلاب المتقدمين إليها، دراسة التمريض ثم التعيين في أحد المستشفيات والمراكز الصحية بالمحافظة، وكذلك استكمال الدراسة في كلية التمريض والمعهد الصحي، وغيرها من الكليات والمعاهد الصحية.

مدرسة التمريض النموذجية المتطورة ببورسعيد من بدائل الثانوية العامة

جرى إنشاء مدرسة التمريض النموذجية المتطورة في بورسعيد المخصصة للطالبات، إحدى بدائل الثانوية العامة 2023، كمشاركة مجتمعية لشركة «إيني الإيطالية» التي تقوم بدور مجتمعي كبير في عدد من القطاعات بالمحافظة، وتهدف إلى تنمية كوادر أطقم التمريض المؤهلين للعمل على أعلى مستوى، من أجل تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين، التي تتناسب مع منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة التي طُبقت في محافظة بورسعيد.

وقال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، في بيان سابق، إنه جرى تزويد مدرسة التمريض النموذجية المتطورة في بورسعيد إحدى بدائل الثانوية العانة 2023، بجميع الإمكانيات الطبية اللازمة لتناسب مع الطفرة الطبية التي شهدتها المحافظة مؤخرًا، بعد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث تسعى المدرسة إلى إعداد أطقم تمريض مؤهلين.

أقسام مدرسة التمريض النموذجية المتطورة ببورسعيد

انضمت مدرسة التمريض النموذجية المتطورة في محافظة بورسعيد إلى الدراسة العام قبل الماضي، وتضم 20 فصلاً دراسيًا، ويتسع الفصل لـ111 طالبة، وتضم 4 معامل حاسب آلي، و4 معامل فنية للتدريب، ومدة الدراسة بها 5 سنوات، وهي مجهزة لتساهم في تخريج كوادر مؤهلة من أطقم التمريض.

شروط الالتحاق بمدرسة التمريض

يشترط للالتحاق بمدرسة التمريض النموذجية، أنّ تُقدم الطالبات عدة أوراق فضلًا عن تحقيق مجموع تحدده مديرية الصحة التي تشرف على المدرسة بقرار من المحافظ، وهذه الأوراق كالتالي:

- أصل + 3 صور من شهادة النجاح بالإعدادية.

- تقديم 6 طوابع مهن طبية.

- تقديم حافظة بلاستيكية.

- دمغة ثمنها جنيه، بالإضافة إلى طابعي مهن طبية.

- تقديم 8 صور شخصية 4*6 بشرط أن تكون خلفيتها بيضاء.

- يقدم ولي أمر الطالبة صورة بطاقته الشخصية.