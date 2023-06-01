القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك 38 مرة في 24 ساعة

قصفت القوات الأوكرانية، أراضي مقاطعة دونيتسك، خلال الساعت الـ24 الماضية، 38 مرة خلال اليوم الماضي، باستخدام 228 ذخيرة مختلفة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

من جانبه، أظهر مقطع فيديو، يوم الاثنين الماضي، منظومة صواريخ أمريكية مضادة للدبابات من طراز «إف جي إم 148 جافلين»، بحوزة مسلح مكسيكي، تابع لعصابة محلية، على طريق سريع في ماتاموروس، بولاية تاماوليباس، يعتقد أنها من الأسلحة التي سلمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا بكميات كبيرة، وفقا لما ذكرته صحيفة «ميلنيو» المكسيكية.

زيلينسكي يشترط وضع خارطة طريق لحضور «قمة الناتو» المقبلة

وفي وقت سابق، وضع زيلينسكي، أمام دول حلف شمال الأطلسي «الناتو»، شرطا للمشاركة في قمة فيلنيوس التي ستنعقد في يوليو المقبل في عاصمة ليتوانيا، ونقلت صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية، عن مصادر مطلعة، أن الرئيس الأوكراني، اشترط وضع خارطة طريق، لانضمام «كييف» للتكتل العسكري، للمشاركة في القمة.

ضابط سابق بـ سي آي أيه: يجب على زيلينسكي الجلوس في مفاوضات جادة

بدوره، قال الضابط السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية «سي آي أيه»، فيليب جيرالدي، إن القوات الأوكرانية، ليس لديها فرصة للانتصار في المواجهة مع روسيا، ولن تكون قادرة على الحسم مهما فعلت، مضيفا إن الجميع سيرحب بوقف إطلاق النار وبدء مفاوضات جادة.

وأوضح جيرالدي، أن يجب على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاعتراف والجلوس في مفاوضات جادة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي «أوسلو» عاصمة النرويج، دعت وزيرة الخارجية أنيكين هويتفيلت، لمواصلة تقديم الدعم لـ أوكرانيا، كما دعت في مقابلة مع مؤسسة «دويتشه فيله» الإعلامية الألمانية، لعدم المبالغة في تقدير عواقب هجوم «كييف» المضاد.

وأعربت هويتفيلت، حول آفاق انضمام أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، عن رأي مفاده أن التكتل العسكري ما زال ملتزما بسياسة الباب المفتوح.