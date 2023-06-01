في ذكرى دخول العائلة المقدسة مصر.. تعرف على أبرز 5 نقاط مروا عليها

يصادف اليوم الخميس، الذكرى السنوية لدخول العائلة المقدسة مصر عن طريق صحراء سيناء من الناحية الشمالية جهة الفرما وهي منطقة تقع ما بين مدينتي العريش وبورسعيد، وسافرت في نحو 25 نقطة تمتد لمسافة 3500 كيلومتر ذهابًا وإيابًا من سيناء حتى أسيوط، والقاهرة، وتتضمن كل نقطة من مسار العائلة مجموعة من الآثار في صورة كنائس أو أديرة أو آبار مياه، ومجموعة من الأيقونات القبطية الدالة على مرور العائلة المقدسة.

سارت العائلة المقدسة في مسار مكون من نحو 25 نقطة وفق ما ذكر بالموقع الرسمي للكنيسة الأرثوذكسية النقاط في الآتي:

المحمة

عندما تحركت العائلة المقدسة وصلت إلى منطقة المحمة والمعروفة حاليًا باسم «مسطرد» وأطلق عليها اسم المحمة بسبب وجود بئر في المنطقة حممت السيدة العذراء السيد المسيح بها، كما قامت بغسل الملابس بها، وحتى الآن تتواجد هذه البئر بالكنيسة الأثرية والتي لها مولد سنوي يحتفل به الكثير بذكرى بقاء العذراء في هذه المنطقة.

العذراء جلست تحت شجرة ببلبيس

شجرة العذراء مريم بلبيس

وصلت العائلة المقدسة إلى بلبيس وجلست تحت شجرة للاستفادة من ظلها، وأطلق عليها شجرة العذراء مريم، وبقيت حتى الآن، ويُقال إن خلال الحملة الفرنسية على مصر، أراد جنود نابليون قطعها لاستخدام أخشابها كوقود، ولكن مجرد المحاولة بدأت تسيل منها الدماء، فشعر الجنود بالرعب وهربوا منها، واشتهرت الشجرة في جميع أنحاء العالم، وهناك الكثير من السائحين الذين يأتون سنويًا لزيارتها.

ومن مدينة سمنود رحلت العائلة المقدسة شمالاً بغرب إلى منطقة البرلس حتى وصلت مدينة ( سخا - خاست - بيخا ايسوس ) حالياً فى محافظة كفر الشيخ.

شجرة العذراء مرين بالمطرية

عندما عبرت العائلة المقدسة نهر النيل وصلت إلى منطقة المطرية وعين شمس، وكانت تتواجد هناك شجرة جلسوا تحت ظلها، وتروي القصة أن المسيح والسيدة العذراء شعروا بالعطش الشديد، فضرب المسيح بقدميه فتفجرت ينبوع الماء، فشربوا منه وغسلت السيدة العذراء ملابس طفلها الرضيع.

العائلة المقدسة حطت ناحية المطرية

وذكر المؤرخ الإسلامي المقريزى أن العائلة المقدسة حطت بالقرب من عين شمس ناحية المطرية وهناك استراحت بجوار عين ماء، فأنبت الله نبات البلسان ولا يعرف بمكان من الأراضي إلا هناك، وكان يسقى من ماء بئر تعظمها النصارى وتصدها وتغتسل بمائها وتستشفي به.صهريج السيدة العذراء بكنائس مصر القديمة وفي كنيسة السيدة العذراء بحارة زويلة، يوجد صهريج العئلة المقدسة، والموجود من العصر الروماني، والذي من المخطوطات الأثرية.

يُقام كل عام بها عيد للعذراء في أغسطس الماضي، ويحضر الملايين من المسلمين والأقباط للاحتفالات التي تستمر لأسبوعين تقريبًا.