شقيقة زعيم كوريا الشمالية تتحدى واشنطن: القمر العسكري سيدخل المدار قريبا

تعهدت السلطات في كوريا الشمالية، بتكثيف جهود المراقبة العسكرية ولن تسمح للولايات المتحدة الأمريكية بانتهاك حقوق «بيونج يانج» السيادية، وفقا لما أعلنته «كيم يو جونج»، شقيقة زعيم الشمال «كيم جونج أون»، نائبة مدير إدارة اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري الحاكم.

وقالت «كيم يو جونج»، في رسالة تحت عنوان: «لا يمكن لأحد أن ينكر حقنا السيادي لإطلاق صاروخ فضائي»، إن قمر الاستطلاع العسكري الخاص بكوريا الشمالية سيدخل قريبًا مدار الفضاء بدقة لتنفيذ مهامه، مضيفة أنه لا يمكن لأحد إنكار حق «بيونج يانج» في إطلاق قمر صناعي.

سقوط القمر نتيجة تعطل المرحلة الثانية من الإطلاق

وصباح أمس الأربعاء، أعلنت كوريا الشمالية، تحطم قمر الاستطلاع العسكري أثناء عملية الإطلاق، مشيرة إلى تعطل المرحلة الثانية من عملية الإطلاق تعطلت، فيما أشارت وسائل إعلام كورية، إلى سقوط القمر، في البحر الغربي من شبه الجزيرة الكورية.

وأضافت السلطات في «بيونج يانج»، أن يجري التحقق من العيوب على أن تتم التجربة الثانية لإطلاق مقر الاستطلاع العسكري قريبا.

وتابعت «جونج» قائلة، إن كوريا الشمالية ستفعل كل شيء لتعزيز الردع، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

ونددت شقيقة زعيم كوريا الشمالية، بإدانة الجانب الأمريكي لإطلاق الصاروخ الفضائي الكوري الشمالي، وقال «جونج»، إن «بيونج يانج»ستسعى باستمرار لتطوير إطلاق الصواريخ الفضائية، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.

«جونج»: «واشنطن» تملأ سماء شبه الجزيرة الكورية بمسيرات

وأضافت «جونج»، أن «واشنطن» أبدت مشاعرها العدوانية ضد كوريا الشمالية حول إطلاق الصاروخ الفضائي وهو حق الدفاع عن النفس، موضحة أن مزاعم الولايات المتحدة ليست سوى «سفسطة» تناقض الذات، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وأضافت شقيقة زعيم كوريا الشمالية، أن «واشنطن» تملأ سماء شبه الجزيرة الكورية بالعديد من المركبات الفضائية وطائرات استكشافية مسيرة لمراقبة تحركات «بيونج يانج».