عاجل.. كوريا الشمالية تعلن تحطم الصاروخ الفضائي أثناء عملية الإطلاق

أعلنت كوريا الشمالية، صباح اليوم الأربعاء، تحطم قمر الاستطلاع العسكري أثناء عملية الإطلاق الذي أطلقته في وقت سابق اليوم.

وقالت كوريا الشمالية إن المرحلة الثانية من عملية الإطلاق تعطلت وجاري التحقق من العيوب على أن تتم التجربة الثانية قريبا.

كوريا الجنوبية تعلن عن عملية الإطلاق دون الخوض في التفاصيل

وفي وقت سابق، صباح اليوم، قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت ما تزعم أنها «مركبة إطلاق فضائية» جنوبا، بعد أن كشفت عن خطتها للإطلاق في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأعلنت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية عن عملية الإطلاق دون الخوض في التفاصيل وفي انتظار مزيد من التحليل، بحسب وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.

كوريا الشمالية أبلغت اليابان بخطتها لإطلاق الصاروخ الفضائي

وأبلغت كوريا الشمالية اليابان والمنظمة البحرية الدولية بخطتها لإطلاق قمر صناعي بين 31 مايو و11 يونيو على الرغم من الانتقادات الدولية بأنها تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر أي إطلاق باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.