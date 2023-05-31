كيف تتناول الصحافة العالمية حفل زفاف ولي العهد الأردني؟

ركزت وسائل الإعلام الغربية المختلفة على حفل زفاف ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، على خطيبته السعودية رجوة آل سيف، بعد خطوبة استمرت نحو 10 أشهر، حيث من المقرر إقامة حفل الزفاف الملكي غداً الخميس الأول من يونيو 2023.

تعليق موقع إسباني على حفل الزفاف

وذكر موقع «أولا» الإسباني، الذي يعني باللغة العربية «أهلا»، أن الحفل سيحضره نحو 140 ضيفاً، بمن فيهم أفراد من العائلة المالكة الأردنية، بالإضافة إلى عدد من رؤساء وملوك الدول من أنحاء العالم، بصحبة أفراد أسرهم، ومن بين الضيوف المؤكدين الملكة ماكسيما، والملك الهولندي ويليم ألكسندر، وولي العهد الأميرة ماري، وولي العهد الدنماركي فريدريك.

الجارديان تعلق على زفاف ولي العهد الأردني

فيما علقت صحيفة «الجارديان» بأن المملكة الأردنية تستعد لحفل زواج ولي العهد الأردني بالألعاب النارية والحفلات الموسيقية، وحفاوة على وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة، وبينت أن العرس الملكي «يتوج خطوة متقدمة» في خلافة العرش، مشيرة إلى أن الاحتفال الشعبي سيقرب ولي العهد من الشعب الأردني الذي يحبه.

مجلة بريطانية تكشف تفاصيل حفل الزفاف

فيما ذكرت مجلة «تايلر» البريطانية أن مراسم الزواج ستبدأ الساعة 4 مساءً في قصر زهران، مكان حفل زفاف الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا في عام 1993، قبل التوجه إلى قصر الحسينية الحديث، حيث سيستقبل العروسان الضيوف قبل مأدبة عشاء مسائية.

ومن بين الشخصيات المهمة التي من المتوقع أن يحضر أفراد من عائلات مالكة في عدد من دول العالم، بما في ذلك ممثلين عن الممالك الهولندية والبلجيكية والسويدية، فضلاً عن الأسرة الإمبراطورية اليابانية، وتابعت الصحيفة أنه: ««سيكون لدى المشاهدين الملكيين الكثير للاستمتاع به على مدار الـ24 ساعة القادمة».

تعليق التايم الأمريكية

وذكرت مجلة «التايم»الأمريكية أن الديواني الملكي الهاشمي سيشهد حفلا كبيرا للمرة الأولى منذ 30 سنة، في الحفل الزفاف الفخم في 1 يونيو، وسلطت الضوء على ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، في عام 2015 ، أصبح أصغر شخص على الإطلاق يترأس اجتماعًا لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لمناقشة كيف يمكن للشباب مواجهة التطرف والإرهاب.

من سيحضر حفل الزفاف؟

ومن المقرر أ، يشهد حفل زفاف الحسين ورجوة عدد من الرؤساء والملوك وقادة دول العالم، الذين يتوافدون على الأردن لمشاهدة الحدث التاريخي، ومن بين المدعوين ملك وملكة ماليزيا، والملك خوان كارلوس الأول، وملكة إسبانيا صوفيا، وملك وملكة هولندا، وولي العهد فريدريك، وولي العهد الأميرة ماري، إلى جانب حضور السيدة الأولى للولايات المتحدة، جيل بايدن، بعد أسابيع قليلة من حضورها حفل تتويج الملك تشارلز في لندن، إلى جانب الملك عبدالله والملكة رانيا، وسط تكهنات بحضور الأمير وليام وكيت ميدلتون.

وذكر موقع «ميديا لاين» الباكستاني أن الزفاف يعد خطوة دبلوماسية وقصة حب سيزيد من التقارب الموجود بالأساس بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية.