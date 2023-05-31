تفاصيل مأدبة عشاء زفاف ولي العهد الأردني.. عادة قديمة للغساسنة

تحتفل المملكة الأردنية الهاشمية، غداً الخميس الأول من يونيو، بزفاف ولي العهد، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وعروسه المهندسية السعودية رجوة آل سيف، وسط حضور من مختلف قادة العالم، الذين سيحضرون مأدبة عشاء كبيرة في قصر الحسينية، مساء الخميس.

تقدم «الوطن»، في السطور التالية، بعض المعلومات على تفاصيل المأدبة، التي تقيمها العائلة المالكة في الأردن بمناسبة زفاف ولي العهد الأردني.

غناء على العشاء

ستشارك فرقة كفر جايز، التي ظهرت عام 2010 من الشبان من مختلف عشائر قرية كفر جايز في إربد بفعاليات ليلة العشاء، بجانب مشاركة فن السامرالبدوي المتوارث في الأردن، وسط نقل قناة «المملكة» الأردنية للحدث بشكل حصري بحسب الديوان الملكي في الأردن.

عادة قديمة في الوليمة

ويشمل حفل العشاء تقديم وليمة العرس «القرا»، ضمن عادة قديمة تعود للأردنيين الغساسنة، ويتم فيها ذبح الأغنام، وطهي المنسف، وتقدم للحاضرين في حفل العشاء.

الحضور على العشاء

وكشف الديوان الملكي الأردني أن عقد القران سيكون في قصر زهران، بالعاصمة عمّان، ثم يتوجه الموكب إلى قصر الحسينية، من أجل إقامة حفل استقبال ومأدبة عشاء، بحضوركبار الشخصيات من ملوك ورؤساء وزعماء عدة دول، مثل إسبانيا والدنمارك وهولندا وأمريكا واليابان ودول عربية وأجنبية أخرى.

ويتضمن الحفل، الذي من المقرر إذاعته في بث مباشر لمراسم الزفاف الملكي، فقرات ممتعة للأطفال، وعروض فلكلورية، وفقرات غنائية يحيها نجوم الأردن.

منصة إلكترونية لتهنئة ولي العهد

وأطلقت مؤسسة ولي العهد، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، منصة إلكترونية مفتوحة للجميع داخل وخارج الأردن، مخصصة لإرسال التهاني والتبريكات إلى الأمير الحسين وخطيبته السعودية، وتضم أيضا زاوية خاصة بأخبار الزفاف المنتظر.