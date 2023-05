تفاصيل حفل زفاف ولي العهد الأردني.. موعده والقناة الناقلة والحضور (صور)

ساعات قليلة ويبدأ زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، لكن من هي خطيبته وجنسيتها وكيف بدأت قصة الحب، ومن سيحضر الحفل المنتظر؟، وسيبدأ الحفلة الرابعة عصرا بتوقيت الأردن.

بدأت قصة الزواج السعيد في 17 أغسطس 2022 عندما أعلن الديوان الملكي الأردني قراءة الفاتحة في منزل والد رجوة آل سيف، بالعاصمة السعودية الرياض، بحضور الأمير الحسن بن طلال، والأمير هاشم بن عبد الله الثاني، والأمير علي بن الحسين، والأمير هاشم بن الحسين، والأمير غازي بن محمد، والأمير راشد بن الحسن، وعدد من أفراد أسرة آل سيف.

رجوة آل سيف هي الشقيقة الصغرى لثلاثة أبناء، هم فيصل ونايف ودانا، مولودة في العاصمة السعودية الرياض في 28 أبريل 1994 ودرست الهندسة في جامعة «سيراكيوز» في الولايات المتحدة الأمريكية عقب دراستها الثانوية العامة في السعودية، ويعود نسبها إلى قبيلة سبيع شيوخ بلدة العطار في سدير بمنطقة نجد في وسط السعودية.

احتفلت رجوة بالحنة في الاثنين الماضي وسط حرص على الاهتمام بتنفيذ مراسم الزفاف التقاليد الأردنية بالبروتوكولات الخاصة بالأعراس الملكية الهاشمية الأردنية وسط حفاوة كبيرة بالتزامن مع غناء عدة نجوم في العالم العربي منهم تامر حسني وأحمد سعد وراغب علامة وزين عوض وديانا كرزون، وحضور آلاف الشباب الأردني حفلاً مجانيًا بعنوان «نبتهج بالحسين» في استاد عمان الدولي.

سيذاع الحفلة بشكل حصري على قناة «المملكة» الأردنية بشكل حصري بحسب الديوان الملكي في الأردن.

وسيتضمَّن الحفل بثا مباشرا لمراسم الزفاف الملكي، بجانب فقرات ممتعة للأطفال وعروض الفلكلورية وفقرات غنائية يحيها نجوم الأردن.

وأطلقت مؤسسة ولي العهد الأمير الحسين منصة إلكترونية مفتوحة للجميع داخل وخارج الأردن مخصصة لإرسال التهاني إلى الأمير وخطيبته السعودية وتضم أيضا زاوية خاصة بأخبار الزفاف المنتظر.

ذكرت وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، أن مراسم زفاف ولي العهد الأردني وخطيبته رجوة من قصر زهران، وبعدها يتحرك الموكب الأحمر الملكي ، الموكب من 20 سيارة من نوع لاند روفر 10 دراجات نارية، و71 فرداً من الحرس الملكي، يرتدون أوشحة حمراء على صدورهم.

سيتم عقد القران في قصر الزهران ويتحرك الموكب الأحمر حتى قصر الحسينية، وسط حضور من مختلف قادة العالم لحضور مأذدبة عشاء تشمل أغانم ومنسف أردني على الطعام وسط دعوة 1700 شخص.

سيشهد حفل زفاف الحسين ورجوة عدد من الرؤساء والملوك وقادة دول العالم، الذين يتوافدون على الأردن لمشاهدة الحدث التاريخي، ومن بين المدعوين ملك وملكة ماليزيا، والملك خوان كارلوس الأول، وملكة إسبانيا صوفيا، وملك وملكة هولندا، وولي العهد فريدريك، وولي العهد الأميرة ماري، إلى جانب حضور السيدة الأولى للولايات المتحدة، جيل بايدن وسط تكهنات بحضور الأمير وليام وكيت ميدلتون.

نظم اليوم ولي العهد الأردني حمام العريس وتتم عند أحد أقارب العريس أو أصدقائه المقربين حيث يتم دعوة العريس ويحضر المقربون منه هذه المناسبة ويكون هذا الحمام في العادة قبل الوليمة المزمع إقامتها إشهارا للزفاف وتكون غداء أو عشاء.

وأهدى اليوم ملك الأردن ابنه سيفا هاشميا قبل ساعات من زواجه في مضارب بني هاشم وسط حضور 4000 شخص من العائلة ووجه الملك نصيحة لابنه قبل زفاف قائلا: «اليوم نفرح بالحسين، ابني وابنكم وفرحتنا اكتملت في وجودكم معنا، وفخور بالحسين وطموحه وتفانيه، وقبل 28 سنة ربنا سبحانه وتعالى أنعم علي بالحسين واليوم كلي فخر فيه فخور بالحسين بعزيمته وطموحه الكبير لبلده وبمحبته وتفانيه لأهله، واليوم يكمل الحسين نصف دينه ويبدأ مرحلة جديدة من حياته وطلبت منه وبطلب منه أن تبقى مخافة الله تعالى بين أعينه، وأدعو الله أن يديم الخير والتوفيق لعائلة الحسين الصغيرة والكبيرة، وتمنى أن تبقى بيوت الأردنيين عامرة بالمحبة والفرح».

فيرجع نسب ولي العهد الأردني هو الحسين بن عبد الله بن الحسين بن طلال بن عبدالله بن الحسين بن علي بن محمد بن عبدالمعين بن عون بن محسن بن عبدالله بن الحسين بن عبدالله بن الحسن بن محمد أبو نمي الثاني بن بركات بن محمد بن بركات بن الحسن بن عجلان بن رميثة بن محمد أبو نمي الأول بن الحسن بن علي الأكبر بن قتادة بن إدريس بن مطاعن بن عبدالكريم بن عيسى بن الحسين بن سليمان بن علي بن عبدالله بن محمد الثائر بن موسى الثاني بن عبدالله الرضى بن موسى الجون بن عبدالله المحض بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي وفقا لوكالة الأنباء الأردنية.

واختتم ولي العهد الأردني دراسته في مدرسة «كينجر أكاديمي» في الأردن عام 2012، ثم درس التاريخ الدولي في جامعة جورج تاون بالولايات المتحدة الأمريكية، بجانب دراسته العسكريةً في أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية في بريطانيا وهي نفس الأكاديمية التي درس فيها جده ووالده جده ثم الأب ثم أخيرا ولي العهد نفسه.

حرص 3 إخوة أردنيين على تصنيع أكبر باقة ورد صناعي مكونة من 4000 ورد للاحتفال بزفاف ولي العهد الأردني في 1 يونيو والذي يأتي بعد 5 أيام من ذكرى الاستقلال الـ 77 للبلاد، وتم تصنيع هذه الباقة في 38 يوما على يد ثلاثة إخوة ووالداتهم.

ولي العهد الأردني هو أكبر أولاده مولود في 28 يونيو 1994، أما شقيقته الأميرة سلمى المولودة في عام 2000، وتخرجت في نوفمبر 2018 من الأكاديمية العسكرية الملكية البريطانية «ساندهيرست»، والأميرة إيمان المولودة العاصمة عمان في عام 1996، وهي الابنة الكبرى للملك عبدالله الثاني وتزوجت في مارس 2023، وأخيرا شقيقه الثاني لثاني، المولود في 2005، الذي أنهى مرحلة الثانوية قبل أيام قليلة.

فيما علقت صحيفة «الجارديان» بأن المملكة الأردنية تستعد لحفل زواج ولي العهد الأردني بالألعاب النارية والحفلات الموسيقية، وحفاوة على وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة، وبينت أن العرس الملكي «يتوج خطوة متقدمة» في خلافة العرش، مشيرة إلى أن الاحتفال الشعبي سيقرب ولي العهد من الشعب الأردني الذي يحبه.

فيما ذكرت مجلة «تايلر» البريطانية أن مراسم الزواج ستبدأ الساعة 4 مساءً في قصر زهران، مكان حفل زفاف الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا في عام 1993، قبل التوجه إلى قصر الحسينية الحديث، حيث سيستقبل العروسان الضيوف قبل مأدبة عشاء مسائية، بينما يرى موقع «ميديا لاين» الباكستاني أن الزفاف يعد خطوة دبلوماسية وقصة حب سيزيد من التقارب الموجود بالأساس بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية.

His Majesty King Abdullah II presents a Hashemite sword to His Royal Highness Crown Prince Al Hussein, as a symbol of justice and defence of the homeland#Jordan #CelebratingAlHussein pic.twitter.com/CUlv9U8pZr