موجة حارة تضرب جنوب سيناء اليوم.. وشرم الشيخ تسجل 37 درجة

تشهد محافظة جنوب سيناء اليوم، موجة شديدة الحرارة، بدأت منذ أمس الأربعاء، ولا زالت مستمرة، إذ ارتفعت درجات الحرارة على كل المدن بنحو 3 درجات مقارنة بأمس، وأكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ شهر يونيو من الشهور الحارة التي ترتفع فيها درجات الحرارة خاصة في المدن السياحية مثل شرم الشيخ ودهب ونويبع وطابا.

وأوضح «فودة»، عن حالة الطقس في جنوب سيناء اليوم، أنّ مدينة نويبع التي تقع على ساحل خليج العقبة، سجلت صباح اليوم، أعلى درجة حرارة على مستوى المحافظة، وبلغت 31 درجة، وتصل درجة حرارة المدينة العظمى إلى 39 درجة، مع نشاط خفيف لحركة الرياح وانخفاض نسبة الرطوبة التي بلغت 30%، بينما تسجل دهب 29 درجة وطابا 28 درجة.

شرم الشيخ تسجل 37 درجة

وقال المحافظ، إنّ مدينة شرم الشيخ سجلت صباح اليوم، درجة حرارة 32 مئوية، وتصل درجة حرارة المدينة العظمى إلى 37 درجة، وهي بداية الموسم الصيفي.

جبل سانت كاترين يسجل 21 درجة

وقال اللواء طارق عابد، رئيس مدينة سانت كاترين، في تصريح لـ«الوطن»، إنّ درجات الحرارة ارتفعت بالمدينة صباح اليوم، لتسجل 23 درجة، وتصل العظمى إلى 29 درجة، وجبل سانت كاترين، سجل درجة حرارة 17 مئوية، وتصل العظمى إلى 21 درجة، بينما سجلت قمة جبل موسى درجة حرارة 20 درجة، وتصل العظمى إلى 25 درجة.