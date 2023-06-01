وكيل «تعليم مطروح» يوجه بادخال طلاب جدد في فرق الكورال والمسرح المدرسي

عقد عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اجتماعا مع موجهي عموم الأنشطة التربوية، لمناقشة خطة تعليم المحافظة بشأن تفعيل ممارسة الطلاب للأنشطة التربوية بالمدارس خلال إجازة الصيف مع بداية الأسبوع المقبل، بالإضافة إلى عمل قاعدة بيانات دقيقة تضم الموهوبين في المجالات الفنية والرياضية والاجتماعية والثقافية.

اكتشاف مواهب طلابية

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم، إن خطة عمل تعليم مطروح الخاصة بالأنشطة خلال الإجازة الصيفية لاكتشاف مواهب طلابية جديدة واستثمار طاقة الطلاب في ممارسة الأنشطة المتنوعة، من أجل إعداد جيل من أبناء المحافظة قادر على تحمل المسؤولية.

ووجه بضرورة ادخال عناصر جديدة في فرق الكورال والمسرح المدرسي والتربية الفنية، والإسراع في إنهاء الإجراءات التنفيذية الخاصة بتنظيم رحلة لطلاب مدرسة السبوخة الابتدائية بنات التابعة لإدارة سيوة مكافأة على تحقيق مركز متقدم على مستوى الجمهورية في مسابقة أوائل الطلاب برعاية ودعم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

تدشين نادي سيكولوجي للدعم النفسي

وأشاد وكيل تعليم مطروح بمقترح توجيه عام التربية النفسية لإنشاء وتدشين نادي سيكولوجي للدعم النفسي، والذي يعد خدمة مجانية لأبنائنا الطلاب في إطار تعاظم الاستفادة من غرف المصادر المعرفية بالمدارس المدعومة من منظمة اليونيسيف، وذلك تحت إشراف التوجيه العام.