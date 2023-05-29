التسجيل في بوابة مصر الرقمية للتموين.. 13 خطوة لإنشاء حساب على المنصة

يتطلب التسجيل في بوابة مصر الرقمية للتموين، مجموعة من الخطوات اللازمة لعمل حساب شخصي بالرقم القومي للمواطن الراغب في تلقي الخدمة عبر المنصة الإلكترونية بديلا عن الذهاب لمكاتب الخدمات الحكومية المختلفة على رأسها التموين.

التسجيل في بوابة مصر الرقمية للتموين

وتوجد عدة خطوات إلزامية من أجل التسجيل في بوابة مصر الرقمية للتموين وإنشاء حساب شخصي عليها، وهي كالتالي:

1. تصفح الرابط الرسمي لبوابة مصر الرقمية من هنـــا.

2. اختيار أيقونة افتح حساب.

3. كتابة الرقم القومي بالبطاقة الشخصية.

4. تدوين رقم المصنع الموجود أسفل البطاقة في أقصى اليسار.

5. كتابة اسم الوالدة.

6. الضغط على أيقونة التالي.

7. تظهر صفحة جديدة يكتب فيها رقم الهاتف المحمول.

8. ترسل رسالة بها كود مكون من 6 أرقام عبر الهاتف المحمول.

9. يتمّ إدخال الكود المرسل عبر الهاتف المحمول.

10. يجب كتابة كلمة مرور جديدة.

11. إعادة كتابة نفس كلمة المرور.

12. إدخال عنوان البريد الإلكتروني/ الإيميل.

13. الضغط على أيقونة التالي، ثم تظهر رسالة نصية إلكترونية بأنَّه تمّ إنشاء الحساب بنجاح.

وبمجرد امتلاك حساب خاص على البوابة الإلكترونية يتمكن صاحب الحساب من إتمام أي خدمة من الخدمات التموينية المتاحة على بوابة مصر الرقمية للتموين والتي تشمل على التالي:

- تفعيل بطاقة التموين.

- إصدار بدل تالف أو فاقد بطاقة التموين.

- الاستعلام عن صرف بطاقة التموين.

- ضمّ أفراد الأسرة، ونقل البطاقة من محافظة لأخرى.

- الفصل الاجتماعي من بطاقة التموين.

- إيقاف بطاقة تموينية.

- إيقاف نفسي من بطاقة التموين.