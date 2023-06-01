عاجل.. محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 79%

نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة سوهاج 2023 بالاسم ورقم الجلوس، اعتمدها اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بنسبة نجاح 79% على مستوى المحافظة.

ووجّه محافظ سوهاج، ببذل المزيد من الارتقاء والجهد بالمنظومة التعليمية، وحث الطلبة والطالبات على التفوق والنجاح، معربا عن شكره للعاملين في التربية والتعليم على مجهوداتهم، مشيرا إلى أهمية دور الوزارة في تخريج أجيال واعدة.

وأوضح الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أنّ عدد طلاب وطالبات الثانوية العامة في المحافظة بلغ 86,355 طالب وطالبة، وعدد الناجحين الذين حصلوا على 50% فأكثر بلغ 68,582 طالب وطالبة، بنسبة نجاح بلغت 79%.

وتصدر قائمة الأوائل 116 طالبًا وطالبة، فيما تصدّرت الإدارات الخمس الأولى قائمة النجاح بالمحافظة، وهي دار السلام، وأخميم، وجهينة، والمراغة، وسوهاج.