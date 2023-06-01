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ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في سوهاج اليوم

كتب:

فهد فكري بلوم
01:19 ص | الخميس 01 يونيو 2023
محافظ سوهاج ووكيل وزارة التربية والتعليم

محافظ سوهاج ووكيل وزارة التربية والتعليم

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة سوهاج، سيتم اعتمادها من قبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، صباح اليوم الخميس، وذلك بعد ما قام طلاب الصف الثالث الإعدادي بالانتهاء من الامتحانات في الأسبوع قبل الماضي، وذلك بحسب ما أعلنه مصدر مسؤول بديوان عام المحافظة.

وأضاف المصدر في تصريح لـ«الوطن»، أن نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة سوهاج، سيتم اعتمادها من قبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج في الساعة 10 صباحا.

 

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة سوهاج

وجاءت ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة سوهاج، بعدما تم الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة النهائية.

نتيجة الشهادة الإعدادية

وللحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة سوهاج، يستطيع الطالب أو الطالبة، أو أولياء أمورهم، الدخول من هنا.

 

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية في سوهاج

وجاءت خطوات الحصول على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في سوهاج، كالآتي:

- الدخول على البوابة.

- اضغط على الصف الثالث الإعدادي.

- اختر المرحلة التعليمية، وهي المرحلة الإعدادية.

- اختر الفصل الدراسي الثاني.

- حدد امتحانات العام الدراسي 2023.

- أدخل البيانات المطلوبة للاستعلام عن النتيجة.

- اضغط على الاستعلام، وسيتم إعلانها مباشرة.

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