عاجل.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس، وفق ما أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، بعد اعتمادها من محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، بنسبة نجاح 85.1%، وذلك بعد انتهاء تصحيح امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 ورصد الدرجات وإعداد الكشوف النهائية بدرجات الطلاب وتحديد أوائل الشهادة الإعدادية.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة بالاسم ورقم الجلوس

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه يمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة بالاسم ورقم الجلوس، من المتحدث الآلي من على الموقع الرسمي للمديرية، من هنا من خلال الخطوات التالية.

- الدخول على البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة.

- نتيجة الشهادة الإعدادية 2023.

- الضغط على المتحدث الآلي.

- الخطوة الأولى: اضغط على زر الحصول على كود فوري للاستعلام عن النتيجة.

- الخطوة الثانية: بعد إتمام عملية الدفع قم بالضغط على زر استلام النتيجة.

أشارت المديرية، إلى أنه يمكن أيضا الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة القاهرة، بالدرجات جميع المواد الدراسية، من خلال خط التليفون على الرقم 09000100، أو من خلال رقم المحمول 5757.

تفاصيل نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

- بلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية 2023، 190 ألفا و533 طالبا وطالبة.

- بلغ عدد الحاضرين امتحانات الشهادة الإعدادية 2023، 184 ألفا و352 طالبا وطالبة.

- نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية 85.1%

- نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 100%.

- نتيجة الشهادة الإعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 88%.

- نتيجة الشهادة الإعدادية بالمدارس الدولية بنسبة نجاح 97.1%.

- نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 84.9%.

- نتيجة امتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح 74.3%.