سقوط أمطار خفيفة في سيوة ومرسى مطروح.. ونشاط لحركة الرياح

سقطت أمطار خفيفة على واحة سيوة ومدينة مرسى مطروح، منذ قليل، وانتشر غطاء سحابي في سماء المدن الساحلية بنطاق المحافظة، في ظل عدم استقرار حالة الطقس على مختلف أنحاء البلاد في عدة محافظات.

حالة الطقس اليوم في مطروح

وتشهد حالة الطقس اليوم في محافظة مطروح، من مدينة الحمام شرقا على حدود الإسكندرية حتى مدينة السلوم غربا نشاطا للرياح، مع السحب الركامية، وانخفاض معدل الرؤية علي الطرق السريعة، خاصة القريبة من المسطحات المائية على طريق مطروح الإسكندرية الساحليه الدولي وطريق مطروح السلوم، بالإضافة إلى طريق العلمين وادي النطرون والضبعة القاهرة الإقليمي.

درجات الحرارة في مطروح

وسجلت درجات الحرارة في مدينة مرسى مطروح اليوم، حسب هيئة الأرصاد الجوية 32-23، والعلمين 36-25، والسلوم 33-24، وسيوة 36-26، مع اضطراب حالة البحر المتوسط، وارتفاع الأمواج ما بين 2 لـ2.75 متر، والرياح جنوبية شرقية.

تحذيرات الأرصاد.. رياح وأمطار

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من أجواء شديدة الحرارة والرمال المثارة على أغلب الانحاء، حيث وصلت درجة الحرارة الآن علي القاهرة إلى 32 درجة والرؤية الأفقية إلى 2000 متر بسبب الرمال والأتربة طبقا لآخر رصدات محطة ارصاد القاهرة.

وتشير صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب المتوسطة والعالية يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على مناطق مختلفة من البلاد، وتبقي هذه الأجواء مستمرة غدا، حتى يرحل المنخفض الخماسيني وتتبدل الكتلة الهوائيه المؤثرة.