حالة الطقس اليوم.. ارتفاع درجات الحرارة وأمطار على السواحل الشمالية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم، محذرة من ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء، اعتبارا من اليوم الأربعاء وحتى السبت المقبل.

وأضافت هيئة الأرصاد أن حالة الطقس اليوم تشهد انتشار أتربة عالقة خلال ساعات النهار على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، فضلاً عن نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة.

تساقط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أنه تتساقط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية.

أما عن حالة البحرين الأحمر والمتوسط، أوضحت هيئة الأرصاد أن حالة البحر الأحمر تتراوح من معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج يتراوح من 2- 2.5 متر، أما البحر الأحمر فيتراوح من خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج يصل من 1.25- 1.75 متر.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء31-5-2023 على النحو التالي:

القاهرة 35 - 24

- العاصمة الإدارية 35 - 24

- أكتوبر 36 - 25

- بنها 35 - 24

- دمنهور 34 - 23

- وادي النطرون 35 - 25

- كفر الشيخ 33 - 20

- المنصورة 33 - 22

- الزقازيق 35 - 24

- شبين الكوم 35 - 24

- طنطا 33 - 22

- دمياط 29 - 20

- بورسعيد 29 - 20

- الإسماعيلية 35 - 24

- السويس 35 - 24

- العريش 30 - 21

- رفح 29 - 20

- رأس سدر 36 - 23

- نخل 34 - 14

- كاترين 28 - 12

- الطور 36 - 22

- طابا 33 - 21

- شرم الشيخ 35 - 26

- الإسكندرية 32 - 21

- العلمين الجديدة 32- 21

- مطروح 29 - 21

- السلوم 33 - 20

- سيوة 39 - 25

- رأس غارب 35 - 23

- الغردقة 35 - 26

- سفاجا 35 - 26

- مرسى علم 36 - 26

- شلاتين 36 - 26

- حلايب 31 - 28

- أبو رماد 34 - 24

- رأس حدربة 35 - 25

- الفيوم 35 - 25

- بني سويف 36 - 25

- المنيا 37 - 23

- أسيوط 35 - 22

- سوهاج 38 - 24

- قنا 39 - 26

- الأقصر 40 - 26

- أسوان 40 - 27

- الوادي الجديد 40 - 25

- أبو سمبل 39 - 25