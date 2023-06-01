أبرز الظواهر الجوية المتوقعة في حالة الطقس اليوم.. أمطار رعدية ورياح

تشهد القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد طقسًا شديد الحرارة نهارًا، حارًا على السواحل الشمالية الشرقية للبلاد، كما تشهد سقوط أمطار على بعض المناطق، اليوم الخميس.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، عن أماكن سقوط الأمطار اليوم الموافق 1 يونيو.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

ومن المتوقع سقوط أمطار على القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 20%، كما تسقط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية.

وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة وخليج السويس، وشمال الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

- القاهرة 40 - 24

- العاصمة الإدارية 40 - 24

- أكتوبر 40 - 25

- بنها 40 - 24

- دمنهور 39 - 23

- وادي النطرون 38 - 25

- كفر الشيخ 38 - 20

- المنصورة 40 - 22

- الزقازيق 40 - 24

- شبين الكوم 38 - 24

- طنطا 34 - 22

- دمياط 33 - 20

- بورسعيد 30 - 20

- الإسماعيلية 38 - 24

- السويس 34 - 24

- العريش 35 - 21

- رفح 29 - 20

- رأس سدر40 - 23

- نخل 36 - 14

- كاترين 30 - 12

- الطور 36 - 22

- طابا 35 - 21

- شرم الشيخ 40 - 26

- الإسكندرية 37 - 21

- العلمين الجديدة 36- 21

- مطروح 32 - 21

- السلوم 33 - 20

- سيوة 35 - 25

- رأس غارب 39 - 23

- الغردقة 38 - 26

- سفاجا 38 - 26

- مرسى علم 39 - 26

- شلاتين 36 - 26

- حلايب 31 - 28

- أبو رماد 34 - 24

- رأس حدربة 35 - 25

- الفيوم 40 - 25

- بني سويف 40 - 25

- المنيا 41 - 23

- أسيوط 40 - 22

- سوهاج 41 - 24

- قنا 42 - 26

- الأقصر 42 - 26

- أسوان 43 - 27

- الوادي الجديد 42 - 25

- أبو سمبل 41 - 25.