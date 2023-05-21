رئيس هيئة الدواء: تسويق المنتج المصري هدف في 2025 للوصول للأسواق العالمية

أكد الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، أن كل الدول تسعى إلى تعميق صناعة الدواء، وفي مصر نسعى بخطى مدروسة إلى توقيع اتفاقيات مع دول عربية وإفريقية لتفعيل إجراءات الاستثمار في قطاع الدواء.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشيوخ والمخصصة لمناقشة استراتبجية مستقبل الدواء تماشيا مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030.

هيئة الدواء تسعى إلى تحقيق الصادرات المصرية

قال «عصام» إن هيئة الدواء تسعى إلى تحقيق الصادرات المصرية في هذا المجال، وهذا ما يلزم التوعية بالتسويق والأبحاث لبيع منتج الدواء المصري في الخارج.

وأشار إلى أن المواطن المصري من حقه أن يجد الدواء بسعر مناسب له، ولذلك نعمل على تسجيل الدواء المصري كخطوة أولية في طريق التصدير.

وأوضح أن قطاع الدواء يعد أحد المجالات الاستراتيجية التي تعمل عليها جميع الجهات بالدولة، لا سيما وأن هذه الصناعة تقدر بنحو 170 مليار جنيه، وتحديدا في مجال المستحضرات البشرية.

وتابع خلال جلسة مجلس الشيوخ، أن عدد المصانع التي تعمل في مجال الدواء تقدر بنحو 174 مصنعا قائما وعدد خطوط الإنتاج الآن وصلت لنحو 720 خطا وهي خطوط متميزة.

واستطرد: «هناك خطة استراتيجية لدعم باقي الصناعات الداعمة لقطاع الدواء في مصر، لا سيما وأن بعض الدول الأوروبية خرجت من المنافسة بسبب المواد الخام».

وشدد رئيس هيئة الدواء المصرية على العمل على توطين وتعميق الصناعات الحيوية للأمصال واللقاحات وهو ما نعمل على تحقيقه في 2025 قائلا: بالتوازي نعمل أيضا على البحث والتطوير وقد ساعدنا في ذلك التجارب السريرية والتي جرى تنظيمها وفقًا للتشريع.

وأشار رئيس هيئة الدواء المصرية إلى أهمية المشروع القومي لمشتقات البلازما، لافتا إلى أن هناك 3 مصانع تعمل في هذا المجال.

وقال: لدينا صناعة دواء عملاقة؛ ولكن ينقصنا التسويق ونعمل بشكل واسع على تحقيق هذه الخطوة من خلال تنظيم مؤتمرات للدواء بحضور الشركات العالمية.