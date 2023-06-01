تنظيم 31 نشاطا ثقافيا وفنيا خلال أسبوع في المنوفية

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أنه جرى تنظيم 31 نشاطا ثقافيا وفنيا بـ17موقعا بمختلف المراكز، بإجمالي 886 مستفيدا، وذلك خلال الفترة من 25 وحتى 31 مايو الماضي، يأتى ذلك في ضوء الخطة الشاملة للنهوض بقطاع الثقافة والفنون من خلال تنظيم العديد من الأنشطة والفاعليات الثقافية للارتقاء بالذوق العام وتشكيل الوعي المجتمعي لدى المواطنين.

تنظيم الأنشطة الثقافية في محافظة المنوفية

وأوضح أحمد فوزي مدير مديرية الثقافة بمحافظة المنوفية، أن الإدارة العامة لثقافة المنوفية نظمت تلك الأنشطة الثقافية بالتعاون مع مديريات الأوقاف والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والصحة والشباب والرياضة وعدد من الجهات المعنية.

وتابع أن الهدف تنمية الموهوبين والنابغين والمبدعين وتقديم الدعم والرعاية الشاملة لهم ، فضلا عن اكتشاف المواهب الفنية والثقافية لذوي الهمم من أبناء المحافظة، وتحقيق العدالة الثقافية بين فئات المجتمع وحماية وتعزيز التراث الثقافي.

وأشاد محافظ المنوفية، بالدور الحيوي والرائد لوزارة الثقافة بأنشطتها المتنوعة ، مؤكدا أنه لا يدخر جهدا في تقديم الدعم والتيسيرات اللازمة لكل الفعاليات الثقافية، والتي تستهدف بناء مجتمع يقوم مفرداته على أسس من الوعي والمعرفة.