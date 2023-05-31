أستاذ بإعلام المنوفية يودع طلاب البكالوريوس: عشت معكم سنوات من الصداقة

ودع الدكتور السيد السعيد وكيل كلية إعلام جامعة المنوفية، طلاب الصف الرابع بالكلية في أول أيام الامتحانات، برسالة مؤثرة تداولها آلاف الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي وجاء نصها: «هذا الامتحان الأخير لي معكم في عام تخرجكم ونهاية لأربع سنوات من الحب والصداقة والدراسة والعمل، أحببت فيكم الأخلاق والأصالة وحب العلم واحترام المعلم، قد تنتهي الدراسة لكن حتما لا ينتهي الحب، ويبقى الأثر، سيظل قلبي مفتوحا لكم قبل مكتبي، وأفرح لأفراحكم وتتبع حياتكم للاطمئنان عليكم، حفظكم الله وأشوفكم بخير».

أول تعليق من أستاذ جامعي بالمنوفية بعد دعمه للطلاب

وأكد الدكتور السيد السعيد وكيل كلية إعلام جامعة المنوفية، أن الكلمة التى وجهها لطلابه لم تكن حروف فقط بل إحساس ومشاعر تجاه طلابه في أول يوم امتحان وآخر ترم لهم بالجامعة، هو شعور النهاية المختلطة بالحب والفقد والآمنة لحياة عملية أفضل.

وأضاف «السعيد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجامعة ليست للعلم فقط ولكن الأستاذ إذا أراد أن ينجح فعليه أن يكون أبا وأخا ومعلما للجميع، لافتًا إلى أنه تسلم أمانة من ولى الأمر عليه أن يحافظ عليها.

وأشاد الآلاف من الطلاب في جامعة المنوفية برسالة الدكتور السيد السعيد في رسالته للطلاب، حيث أكدوا أن شعوره ورسالته أثرت في جميع الطلاب في الكلية في آخر عام دراسي لهم، مؤكدين أنهم سيقومون بتنظيم ممر شرفي له قريبا لتوجيه الشكر له بسبب دعمه لهم طوال سنوات الدراسة.