محافظ المنوفية يتفقد أعمال الرصف بمحاور ميت خاقان الجديد وصلاح خطاب

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، أعمال الرصف والتطوير بمحور ميت خاقان الجديد بإجمالي أطوال 900 م تنفيذ مديرية الطرق؛ للوقوف على آخر المستجدات ونسب الإنجاز وتقديم الدعم اللازم.

متابعة الرصف في محاور شبين الكوم

وتابع محافظ المنوفية أعمال فرد الطبقة الأسفلتية بالقطاع الأول بالمحور طول (450) م بدءاً من ميدان عايدة وحتى محور صلاح خطاب «حضانة الفاروق سابقا»، موجهًا برؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق التام مع إدارة المرور لتخطيط الطرق عقب الانتهاء من أعمال الرصف بها وتحديد المسارات المرورية لتحقيق السيولة المرورية وتنظيم حركة السيارات، كما كلف مدير مديرية الطرق بإقامة مطبات صناعية بالمناطق السكنية بطول المحور لتهدئة سرعة السيارات.

كما تفقد محافظ المنوفية أعمال توسعة وازدواج طريق محور صلاح خطاب «حضانة الفاروق» بطول 1 كم، عقب الانتهاء من أعمال بربخة المسقى وفرد طبقة السن ورفع مطابق الصرف الصحي بطول الطريق بداية من قرية زوير وحتى البر الشرقي تمهيداً للبدء في أعمال الرصف.

المحافظ يثني على دور رجال الأعمال

وفي سياق آخر، التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام، المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس مجلس الأعمال المصري الياباني ورئيس مجلس إدارة مجموعة العربي.

وأعرب «أبو ليمون»، عن تقديره للدور الرائد لمجموعة العربي كونها أحد أهم الكيانات الصناعية الكبرى والرائدة في مجال الصناعة، مشيدا بدور رجال الأعمال في المشاركة المجتمعية باعتبارهم أحد ركائز التنمية الشاملة في ضوء رؤية مصر 2030.

وعلى صعيد آخر، سلم اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية هدية رئيس الجمهورية «شيكات» مالية بقيمة 150 ألف جنيه لـ3 أمهات مثاليات، حققن المركز الأول على مستوى الجمهورية والمحافظة لهذا العام في مسابقة الأم المثالية التي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي علي مستوي الجمهورية.