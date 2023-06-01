الأوراق المطلوبة لتقديم الصف الأول الابتدائي.. أبرزها أصل شهادة الميلاد

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح تقديم الصف الأول الابتدائي، بداية من اليوم الخميس الموافق 1 يونيو ويستمر التقديم لمدة شهر كامل، عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث يتم تسجيل الدخول باستخدام الرقم القومي للمتقدم، لذلك يتساءل الكثيرون عن الأوراق المطلوبة لتقديم الصف الأول الابتدائي.

الأوراق المطلوبة لتقديم الصف الأول الابتدائي

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أنه على ولي الأمر الراغب في تقديم الصف الأول الابتدائي، أن يقوم بتسجيل 3 رغبات على الأقل وبحد أقصى 5 مدارس حكومية، وأن يلتزم بالأوراق المطلوبة لتقديم الصف الأول الابتدائي.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، الأوراق المطلوبة لتقديم الصف الأول الابتدائي، وفقا لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

اعرف الأوراق المطلوبة لتقديم الصف الأول الابتدائي

حددت وزارة التربية والتعليم، الأوراق المطلوبة لتقديم الصف الأول الابتدائي، والتي تتمثل في:

- ملف التقديم وحافظة أوراق.

- طابع تعليمي وطابع مهن تعليمية وطابع تنمية موارد.

- الشهادة الصحية للطفل معتمدة من مكتب التأمين الصحي التابع له محل الإقامة وملصق عليها طوابع التأمين.

- 8 صور حديثة للطفل.

- أصل شهادة ميلاد كمبيوتر للطفل.

- صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أوضحت أنه في حال عدم معرفة ولي الأمر تقديم الصف الأول الابتدائي، بشكل إلكتروني، عبر موقع وزارة التربية والتعليم، يمكن التوجه إلى المدرسة التي يرغب في التقديم لها ومعه صورة شهادة ميلاد مميكنة للتلميذ المتقدم وصورة الرقم القومي لولي الأمر.